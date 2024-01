Horas antes de Sport x Santa Cruz, redes sociais registram cenas de violência das organizadas no Grande Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Horas antes do clássico pelo Campeonato Pernambucano entre Sport e Santa Cruz que acontecerá na Arena Pernambuco, às 16h30 (horário de Brasília), foram registradas várias cenas de violência entres as torcidas organizadas das duas equipes no Grande Recife. Em um dos registros, é possível ver uma disputa entre os dois lados na PE-15, entre Olinda e Paulista, na Região Metropolitana do Recife.

O jornalista Renato Barros, da TV Guararapes, foi um dos colocou a cena de selvageria no seu X (antigo Twitter).



No vídeo é possível ouvir tiros e ver pedras sendo disparadas e também a ação da polícia. E de acordo com informações da Rede Globo, algumas pessoas teriam sido feridas e levadas a unidades de saúde próximas.



Lembrando que não é a primeira vez que isso acontece no Recife. Em dias de clássico é comum ver esses tipos de cena pela cidade. De acordo com a TV Jornal, próximo ao bairro de Santo Amaro, vários torcedores foram detidos, três viaturas foram enviadas ao local e um ônibus está parado no local devido à confusão.

Policia Militar de Pernambuco fala sobre a segurança do Clássico

Por meio de nota, a Secretaria de Defesa Social (SDS) informou que diversas ocorrências foram registradas envolvendo grupos de torcedores em diferentes localidades da Região Metropolitana do Recife, neste sábado (20).

"Em decorrência desses incidentes, uma variedade de materiais ilícitos, incluindo granadas de fabricação caseira, fogos de artifício, soqueira, entorpecentes, entre outros, foram apreendidos. Assim como foram encontrados na abordagem celulares que ja haviam sido queixados anteriormente", afirma a nota.

Para o clássico, foram empregados mais de 600 policiais e a ação deles resultaram na condução de 36 pessoas para as unidades da Polícia Civil de Pernambuco, cujas investigações ficarão a cargo da Delegacia de Polícia de Repressão a Intolerância Esportiva.

"A SDS, junto com as suas operativas, reafirma o compromisso de ser incansável no combate a criminalidade que, em dias de jogos, se infiltra entre torcedores, mas ao ser identificada não ficará impune. O futebol pode e deve ser um momento de lazer do verdadeiro torcedor que quer ver seu time jogar", conclui a nota.

Briga entre torcedores de organizadas é flagrada na PE-015