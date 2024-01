Sport quebra tabu na Arena e vence Santa Cruz no Clássico das Multidões

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Sport bateu o Santa Cruz em primeiro clássico do Campeonato Pernambucano, neste sábado (20). Sob a presença de 20.800 torcedores na Arena de Pernambuco, o Leão da Ilha freou a reação da Cobra Coral e somou mais três pontos ao vencer pelo placar de 2 a 1. A partida foi válida pela 3ª rodada.

Esta foi a primeira vitória do Sport sobre o Santa Cruz na Arena de Pernambuco. O equipamento foi palco de confrontos importantes entre as duas equipes, como o duelo pela Copa Sul-Americana - que terminou com o Tricolor vencendo por 1 a 0.

Com a vitória, o Sport empata com o Santa Cruz no número de pontos no Campeonato Pernambucano, mas segue atrás por ter menor saldo de gols.

Confusão entre torcidas

Horas antes da partida começar, cenas de violência entres as torcidas organizadas das duas equipes foram registradas na PE-15, entre Olinda e Paulista, na Região Metropolitana do Recife. Algumas pessoas foram feridas na confusão e levadas a unidades de saúde próximas após ação policial.

A Secretaria de Defesa Social (SDS) informou, por meio de nota, que diversas ocorrências foram registradas envolvendo grupos de torcedores em diferentes localidades neste sábado.

"Em decorrência desses incidentes, uma variedade de materiais ilícitos, incluindo granadas de fabricação caseira, fogos de artifício, soqueira, entorpecentes, entre outros, foram apreendidos. Assim como foram encontrados na abordagem celulares que ja haviam sido queixados anteriormente", afirma a nota.

O jogo

Em qualidade técnica, a partida deixou muito a desejar. A primeira etapa foi repleta de passes errados e chutes sem perigo para as metas do Sport e Santa Cruz. Mas, mesmo jogando mal, foi o Leão quem abriu o placar na Arena de Pernambuco.

Aos 40 minutos, Gustavo Coutinho desviou uma cobrança de escanteio e acabou confundindo o goleiro André Luiz. A bola caiu no fundo das redes para o Sport sair na frente. O Rubro-Negro ainda repetiu a mesma jogada minutos depois, mas sem sucesso.

O segundo tempo começou com o Sport tendo a posse de bola, mas bastou 10 minutos para o Santa Cruz voltar para a partida. Após Pedro Bertoluzzo finalizar forte para o gol, o goleiro Caíque deu o rebote e Thiaguinho aproveitou para deixar tudo igual.

A partida seguiu equilibrada e com poucos lances perigosos. O Sport foi levar perigo ao Santa Cruz apenas aos 27 minutos, com belo lance pela direita de Fabrício Dominguez, mas também sem sucesso. O Tricolor, por outro lado, não tinha mais um jogo veloz e passou a arriscar mais com chutes de fora da área.

Mas o baixo ritmo do Santa acabou custando caro. Luis Felipe foi desarmado no campo defensivo por Fabrício Dominguez, que finalizou para defesa de André Luiz. Fábio Matheus aproveitou o rebote e balançou as redes aos 36 minutos.

Próximos compromissos

O Santa Cruz retorna aos gramados na próxima quarta (24) para duelo diante do Retrô, no Estádio do Arruda. A bola rola a partir das 21h.

Já o Sport encara o Maguary na quinta-feira (25). A bola rola às 20h no Estádio dos Aflitos - sob o mando da equipe de Bonito (PE).

Ficha do Jogo: Sport x Santa Cruz

3ª rodada do Campeonato Pernambucano

Sport: Caíque França; Roberto Rosales, Rafael Thyere, Luciano Castan e Felipinho; Fabinho (Fábio Matheus), Felipe (Ítalo) e Alan Ruiz (Fabrício Dominguez); Arthur Caíque (Pablo Dyego), Romarinho e Gustavo Coutinho (Zé Roberto). Técnico: Mariano Soso.

Santa Cruz: André luiz; Toty, Wellisson (Thiaguinho), Paulo Cesar, Rafael Pereira (Luis Felipe) e Juan Tavares (João Victor Santos); Lucas Siqueira e Caio Mello (Gabriel Cardoso) e Matheus Melo; João Diogo e Pedro Pertoluzo (Lucas Bessa). Técnico: Itamar Schülle.

Data: 20 de janeiro, sábado

20 de janeiro, sábado Horário: 16h30, horário de Brasília

16h30, horário de Brasília Local: Arena de Pernambuco, São Lourenço da Mata (PE)

Arena de Pernambuco, São Lourenço da Mata (PE) Árbitro: Rodrigo Pereira

Rodrigo Pereira Assistentes: Francisco Chaves e Karla Santana



Francisco Chaves e Karla Santana Gol: Gustavo Coutinho, aos 40 minutos do 1º tempo, Fábio Matheus aos 36 minutos do 2º tempo (Sport); Thiaguinho, aos 11 minutos do 2º tempo (Santa)

Gustavo Coutinho, aos 40 minutos do 1º tempo, Fábio Matheus aos 36 minutos do 2º tempo (Sport); Thiaguinho, aos 11 minutos do 2º tempo (Santa) Cartões amarelos: Felipe, Ítalo, Fábio Matheus (Sport); Pedro Bertoluzzo (Santa)

Felipe, Ítalo, Fábio Matheus (Sport); Pedro Bertoluzzo (Santa) Cartão vermelho: Thiaguinho (Santa)