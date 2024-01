Resultado do jogo do Grêmio hoje (20): Veja o placar de Caxias x Grêmio

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em dia de abertura do Campeonato Gaúcho, o Grêmio visitou o Caxias neste sábado (20), às 16h30, pela primeira rodada. A bola rolou no estádio Centenário, em Caxias do Sul-RS, às 16h30. Apesar do favoritismo Tricolor, foi o Caxias quem saiu vitorioso pelo placar de 2 a 1.

Atual campeão da competição estadual, o Tricolor começa a temporada após perder seu principal destaque de 2023, Luis Suarez. O duelo reedita a final do Gauchão do ano passado.

Resultado do jogo do Grêmio: Veja o placar de Caxias x Grêmio

Não demorou muito para que o Grêmio abrisse o placar em Caxias do Sul. Aos 8 minutos do primeiro tempo, Gustavo Martins recebeu uma bela cobrança de escanteio e cabeceou para o fundo das redes.

Na segunda etapa, foi a vez do Caxias reagir. Os donos da casa mostraram o poder como mandante e, aos 15 minutos, empatou com Tomas Bastos. A virada veio aos 31 minutos, com Álvaro. Caxias 2 x 1 Grêmio.

Próximo jogo do Grêmio



O Grêmio retorna aos gramados na próxima quarta-feira (24), em duelo diante do São José. A bola rola a partir das 21h30, de Brasília, na Arena do Grêmio.