Classificação Pernambucano Atualizada: Mesmo com vitória, Sport não passa Santa Cruz na tabela

O triunfo do Sport no Clássico das Multidões diante do Santa Cruz, neste sábado (20), serviu para aumentar a moral do Leão no Campeonato Pernambucano. A equipe vinha de derrota para o Retrô e reencontrou o caminho da vitória já na tereira rodada.

Mas ainda não foi o suficiente para que o Rubro-Negro subisse na tabela. Apesar de ter empatado em pontos com o Santa Cruz, que vinha de duas vitórias consecutivas no Estadual, o Sport ainda perde no saldo de gols, um dos critérios de desempate da competição.

O Leão bateu o Petrolina por 1 a 0, na primeira rodada, mas acabou perdendo para o Retrô por 4 a 2 e ficando com o saldo negativado (-1). Já a Cobra Coral, vinha de vitória sobre o Maguary, por 2 a 0, e sobre o Flamengo de Arcoverde, por 1 a 0, acumulando um saldo positivo de três gols.

Como o Sport venceu o Santa Cruz por apenas um gol de diferença (2 a 1), apenas diminuiu a diferença de saldo entre os rivais. Agora o Leão está com o saldo zerado, enquanto a Cobra tem dois gols positivos.

As demais equipes do Campeonato Pernambucano entram em campo neste domingo (21) e na segunda-feira (22), para completar a terceira rodada.

