Jogo do Flamengo ao vivo online grátis com imagem hoje, 21/01? Saiba onde assistir, escalações e horário de Nova Iguaçu x Flamengo

Nada melhor do que acompanhar um grande duelo que promete fortes emoções. Diante disso, neste domingo (21), o Flamengo vai entrar em campo para enfrentar o Nova Iguaçu, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. A grande partida acontecerá no estádio Almeidão, em João Pessoa, a partir das 18h10.

O Flamengo vai para a partida com a base do time sub-20, isso porque os titulares estão nos Estados Unidos para os dois jogos de pré-temporada.

Mário Jorge, técnico do time sub-20 do rubro-negro, vai comandar o elenco em busca do triunfo na competição. O Mengão estreou com vitória, diante do Audax, pelo placar de 4x0.

Horário: 18h10

Local: Almeidão

Onde assistir ao vivo: Band, Bandsports e Goat

Confira a provável escalação do Nova Iguaçu:

Fabrício; Cayo Tenório, Gabriel Pinheiro, Sérgio Raphael e Maicon; Albert, Ronald, Ezequiel e João Victor; Xandinho (Bill) e Carlinhos.

Confira a provável escalação do Flamengo:

Matheus Cunha, Santiago Ocampos, Gabriel Noga, Diegão e Zé Welinton; Evertton, Rayan Lucas e Lorran; Thiaguinho (Pedro Estevam), Petterson e Werton.

