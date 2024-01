Qual canal vai transmitir o jogo do Corinthians hoje (21/01)? Vai passar na Record, CazéTV ou Paulistão Play? Saiba horário e onde assistir Corinthians x

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Hoje é dia de Timão! Neste domingo (21), o Corinthians enfrenta o Guarani às 18h, horário de Brasília, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 1ª rodada do Campeonato Paulista 2024.

No Paulistão, os times são divididos em quatro grupos de quatro equipes cada, mas as equipes de um mesmo grupo não se enfrentam, com jogos apenas entre equipes de grupos diferentes.

Ao fim de 12 rodada os dois melhores de cada grupo avançam para as quartas-de-final e os dois piores na classificação geral, independente do grupo, serão rebaixados.

O Corinthians está no Grupo C, com Mirassol, Inter de Limeira e Red Bull Bragantino, enquanto o Guarani figura no Grupo B, composto por Palmeiras, Água Santa e Inter de Limeira.

PARTIDA: Corinthians x Guarani

Corinthians x Guarani HORÁRIO: 18h



18h LOCAL: Neo Química Arena



Neo Química Arena ONDE ASSISTIR AO VIVO: Record e Paulistão Play

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES DE CORINTHIANS E GUARANI

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Félix Torres, Caetano e Hugo; Raniele e Maycon; Matheus Araújo, Matías Rojas e Romero; Yuri Alberto - Mano Menezes

GUARANI: Douglas Borges, Diogo Mateus, Léo Santos, Rayan e Mayk; Matheus Bueno, Wenderson (Chay) e Camacho; João Victor, Reinaldo e Derek - Umberto Louzer