Náutico e Maguary fazem "jogo sofrível" nos Aflitos e ficam só no 0 x 0 pela 3ª rodada do Campeonato Pernambucano

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Embalado com as duas vitórias nas duas primeiras rodadas, o Náutico recebeu o Maguary, neste domingo (21), pela 3ª rodada do Campeonato Pernambucano 2024 mas, mesmo com bom apoio das arquibancadas (9.431 torcedores), o time comandado por Allan Aal mostrou pouca inspiração e ficou apenas no 0 x 0 com o time de Bonito.



Com o resultado, o Timbu encerrou sua série de 100% e não terminará a rodada na liderança, caindo para o 3° lugar com 7 pontos. Já o Maguary, que agora já enfrentou dois dos três grandes, segue sem vencer, mas conquista um ponto importante, figurando na 7ª posição com 2 pontos.

O Náutico volta a campo na próxima quarta-feira (24), contra o líder Central (9 pontos), às 16h30, horário de Brasília, no Lacerdão, em Caruaru. Já o Maguary "receberá" o Sport, na quinta (25), às 20h, nos Aflitos.

MATÉRIA EM ATUALIZAÇÃO...



NÁUTICO COMEÇA BEM, MAS DIMINUI RITMO E PRIMEIRO TEMPO "DÁ SONO" NOS AFLITOS...

O Náutico começou bastante melhor que o Maguary e dominou as ações nos primeiros minutos da partida e deu a impressão imediata que não teria grandes dificuldades para chegar à terceira vitória no Campeonato Pernambucano.

Logo aos 4 minutos, Ray Vanegas saiu de frente para o goleiro Juliano e marcaria o gol, se na hora de mandar para as redes, o zagueiro Sandoval tivesse feito um corte preciso e providencial para salvar o Maguary.

Mas, a impressão de bom futebol alvirrubro ficou apenas nisso, uma impressão, e a produção do Timbu nos primeiros 45 minutos não muito além.

O jogo seguiu com o Náutico neutralizando qualquer tentativa ofensiva do Maguary, que praticamente não conseguiu reter a bola após a linha de meio-campo, se vendo forçado a tentar ligações diretas e devolvendo a posse ao adversário.

Mas, se não sofreu, tampouco o Náutico, que pouco pressionava a saída de bola do adversário, fez sofrer.

Com diversos erros de passe no último terço do campo, o alvirrubro mal frequentou a área do Maguary e, para não dizer que não produziu mais nada, só finalizou aos 38, em cobrança de falta de longa distância de Ray Vanegas, mas sem sustos para Juliano, que encaixou com facilidade.



A má impressão passada nos primeiros 45 minutos foram traduzidas em vaias, ainda tímidas, após o apito de Deborah Cecília.

NÁUTICO VOLTA A COMEÇAR BEM, MAS CAI DE PRODUÇÃO NOVAMENTE E DEIXA GRAMADO SOB VAIAS



Certamente insatisfeito com o futebol da equipe no primeiro tempo, Allan Aal agiu de imediato e fez três substituições e mudou todo o trio de ataque ainda no intervaldo.

Evandro, Ray Vanegas e Fernandinho saíram para as entradas de Júlio Cesar, Leandro Barcia e Fernandinho.

As mudanças mostram efeito e Náutico começou o segundo tempo ainda melhor que o primeiro e, com 2 minutos, já havia criado mais que em todos os primeiros 45 minutos, com chute da intermediária de Luiz Paulo e cabeçada de Leandro Barcia.

Aos 7 minutos o Timbu voltou a assustar... Após cobrança de escanteio, e desvio no primeiro pau, a bola se apresentou para Marcos Júnior na linha da pequena área. No "susto", o volante alvirrubro mandou rente à trave, desperdiçando aquela que seria a chance mais clara do jogo até então.

Embora tenha durado mais e tenha sido mais perigoso, o bom futebol do Náutico voltou a ficar escasso na segunda etapa e apenas aos 26 minutos o alvirrubro voltaria a assustar.

Luiz Paulo fez grande jogada pela esquerda e acionou Júlio César dentro da área, o camisa 7 cruzou para o meia, mas Kauan Maranhão, mesmo se esticando todo, não conseguiu chegar na bola para abrir o placar no segundo pau.

E, se o Náutico não queria vencer o jogo, o Maguary passou a "capitalizar" a situação e foi até ligeiramente melhor na reta final, embora tenha chegado claramente apenas uma vez.

Aos 38, Wandrew arriscou de longe e mandou com perigo, rasteirinha, rente à trave do goleiro Vagner, naquela que foi a última "chance real" de gol da partida, mesmo com uma ligeira blitz do Timbu nos acréscimos.

Ficha do jogo

Escalações

Náutico: Vagner; Danilo Belão, Guilherme Matos, Rafael Vaz e Luiz Paulo; Igor Pereira (Marco Antônio), Marcos Júnior (Kauan Santos) e Patrick Allan; Ray Vanegas (Júlio César), Fernandinho (Leandro Barcia) e Evandro (Kauan Maranhão) - Allan Aal

Maguary: Juliano; Marcelo Ajul (Adson), Mateus Henrique, Sandoval e Rychelmy; Jonnathan Luís, Ratinho e Esquerdinha (Wandrew); Felipe Sales, Ruan (Sandro Manoel) e Ejaita Ifoni (Héricles) - Sued Lima

Arbitragem

Árbitra: Deborah Cecília

Deborah Cecília Assistente 1: Victor Matheus de Lavor Paes Barreto



Victor Matheus de Lavor Paes Barreto Assistente 2: Humberto Martins Dias Silva

Humberto Martins Dias Silva Quarto árbitro: Cesar Pereira Leite

Cartões

Cartões amarelos: Ray Vanegas e Luiz Paulo(Náutico); Mateus Henrique (Maguary)