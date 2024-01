Qual canal vai transmitir o jogo do São Paulo hoje, 23/01? Saiba onde assistir, escalações e horário de Mirassol x São Paulo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Nada melhor do que acompanhar um grande duelo que promete pegar fogo. Diante disso, nesta terça-feira (23), o São Paulo vai entrar em campo para enfrentar o Mirassol, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. A grande partida acontecerá no Estádio Campos Maia, a partir das 19h30.

Partida: Mirassol x São Paulo

Horário 19h30

Local: Estádio Campos Maia

Onde assistir ao vivo: CazéTV e canal do Paulistão no Youtube

Confira a provável escalação do Mirassol:

Alex Muralha; Rodrigo Ferreira, Lucas Gazal, Luiz Otávio e Marcelo; Neto Moura, Gabriel e Danielzinho; Fernandinho, Dellatorre e Negueba.

Confira a provável escalação do São Paulo:

Rafael; Igor Vinícius, Diego Costa, Alan Franco e Welington; Pablo Maia e Alisson; Luciano, Wellington Rato e Lucas; Calleri.

A grande partida contará com a transmissão da CazéTV e canal do Paulistão no Youtube.