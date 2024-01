NEYMAR SERÁ PAI PELA 3º VEZ: Conheça a mulher apontada como mãe do terceiro filho de Neymar, segundo colunista

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O craque da Seleção Brasileira, Neymar Jr., pode ser pai pela terceira vez. A notícia foi confirmada pelo colunista Leo Dias, que revelou o nome da modelo brasileira que estaria grávida do jogador: Kimberlly.

Ainda não há confirmação oficial da gravidez, mas Dias afirma que Neymar vai realizar um exame de DNA após o nascimento do bebê para comprovar a paternidade.

Segundo o colunista, Kimberlly e Neymar viviam um romance quando ela descobriu que estava grávida. A modelo contou a novidade ao jogador por WhatsApp e ele ficou “surpreso”.

A principal preocupação de Neymar foi com Bruna Biancardi, mãe de sua filha mais nova, Mavie, que nasceu em outubro de 2023. Biancardi anunciou o fim do relacionamento com Neymar em dezembro.

O colunista alega ainda que Neymar e Kimberlly continuaram se encontrando durante o período em que o jogador se recuperava de uma lesão no joelho.

Comentário em post

Os rumores sobre a gravidez começaram após a influencer Jamile Lima comentar em uma foto da filha de Neymar: “Neném linda! Já vai ganhar um irmãozinho (a) do papai Ney! Só um aninho de diferença vai ter…”.

Jamile Lima negou a autoria do comentário, mas Dias afirma ter confirmado a informação de que Neymar será pai de novo.