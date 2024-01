Náutico protesta contra adiamento de Santa Cruz x Retrô e questiona "ajuda" a Sport e Tricolor

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clube alvirrubro viajará para Caruaru antes de clássico, enquanto o tricolor do Arruda terá a semana livre

Após a Federação Pernambucana de Futebol acatar o pedido do Santa Cruz e Retrô, adiando a partida que aconteceria nesta quarta (24), o Central e Náutico também decidiram fazer o mesmo clamor, porém desta vez foi descartada pelo entidade esportiva.

Em entrevista exclusiva com o repórter da Rádio Jornal, Igor Moura, o diretor de futebol do Timbu, Eduardo Henrique, cobrou a falta de igualdade sofrida pelo clube em comparação com os adversários.

"Eu estou muito preocupado. O campeonato começou meio bagunçado, com inversões de mando de campo. Antes quando saia a tabela do Campeonato, eu vi muita gente falando que o Náutico era beneficiado e até agora eu não vi o Náutico ganhar nada. Nós viajamos para o sertão, vamos viajar para Caruaru, enquanto outros clubes foram beneficiados com inversão de mando de campo e não tá jogando o Campeonato Pernambucano, tá jogando um campeonato recifense, porque não viaja", iniciou o diretor.

"Eu acho que é preocupante e a gente vai brigar pelos interesses do Náutico. O Náutico vem de um desgaste, nós fizemos uma viagem para Afogados da Ingazeira que dura cerca de seis horas de ônibus, chegamos nas sexta-feira no final da tarde, para o início da noite, fizemos uma pequena movimentação só de recuperação de atleta, para o jogo de ontem (contra o Maguary), aí se apresenta hoje de tarde e amanhã faz um treininho, viaja de novo para enfrentar o Central, um jogo duríssimo, para voltar e jogar contra o Santa Cruz descansado? Não dá. Então isso não é justo", afirmou Eduardo, mostrando a rotina do Náutico na última semana.



A partida entre Náutico e Central está mantida para a quarta-feira (24/01), às 21h30 (horário de Brasília), no Lacerdão.

Jogo Santa Cruz x Retrô adiado

A partida entre Santa Cruz e Retrô foi remarcada pela Federação Pernambucana de Futebol, após o pedido de adiamento da diretoria Tricolor, com a autorização da equipe da Fênix. O duelo acontecerá no dia 15 de fevereiro.

O jogo que seria realizado nesta próxima quarta (24), válida pela quarta rodada do Campeonato Pernambucano, precisou ter sua data alterada, visto que a diretoria do Santa Cruz não iria ter tempo o suficiente para conseguir os laudos necessários para realizar a partida no Arruda, interditado na última quinta (18), pela Polícia Militar.