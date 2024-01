Quando é a final da Copinha 2024? Veja horário, data, local e confronto

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A final da Copinha 2024 acontece no próximo dia 25 de janeiro (quinta-feira). Porém, o local e horário ainda não estão definidos. A Federação Paulista de Futebol adiantou apenas que o título não será decidido no Pacaembu.

O torneio está nas semifinais e grandes clubes já ficaram no meio do caminho. Entre eles: o atual bicampeão Palmeiras, além do São Paulo, Santos e Grêmio.



Nas últimas duas edições, ambas conquistadas pelo Palmeiras, as finais aconteceram no Allianz Parque (2022) e Canindé (2023). As semifinais deste ano da Copinha foram marcadas por Flamengo x Cruzeiro e Corinthians x Novorizontino.