FINAL DA COPINHA 2024: Corinthians não vai poder jogar na Neo Química Arena; Entenda e veja o que diz regulamento

A Federação Paulista de Futebol (FPF) alterou o regulamento da Copa São Paulo de Futebol Junior para a temporada de 2024.

Se um time da capital de São Paulo chegar na final, ele precisa ter melhor campanha para jogar em casa.

Caso contrário a FPF escolhe o local com base em critério de segurança e logística.

Mesmo com a vitória por 3x0 em cima do Novorizontino, o Corinthians ficou atrás do Cruzeiro na classificação geral do campeonato.

Por isso, não jogará na Neo Química Arena a grande final do torneio.