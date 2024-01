RESULTADO DO JOGO DO BRASIL HOJE, 23/01: Brasil vence a Bolívia com gol de Endrick e começa bem no Pré-Olímpico

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta terça-feira (23), a Seleção Brasileira entrou em campo para enfrentar a Bolívia, pela 2ª rodada Grupo A do Pré-Olímpico, no Estádio Nacional Brígido Iriarte, em Caracas, na Venezuela. O Brasil folgou na primeira rodada. Na segunda, contudo, fez o que sabe de melhor e garantiu a vitória. O Brasil venceu a Bolívia por 1x0, com gol de Endrick.

A cria do Palmeiras marcou logo aos 3 minutos de jogo, após sair em velocidade, cara a cara com o goleiro boliviano, e chutou no canto para fazer o primeiro do Brasil no Pré-Olímpico. A seleção chegou a ter um gol anulado durante a partida, mas nada que fizesse falta.

Veja o gol de Endrick pelo Brasil

Vale ressaltar que o Brasil entrou em campo sendo o atual campeão da competição. A Amarelinha venceu às últimas duas edições. Além disso, a seleção venceu as últimas duas Olimpíadas.

Do outro lado, a Bolívia sabia da qualidade dos brasileiros, mas foi para o confronto focada em conseguir uma brilhante vitória. O jogo chegou a ficar equilibrado, mas as chances criadas foram poucas.

Próximo jogo do Brasil no Pré-Olímpico



O Brasil agora encara a Colômbia, às 20h, no dia 26 de janeiro. A seleção está em segundo com três pontos no Grupo A. A Colômbia perdeu na estreia. O jogo será no estádio Brígido Iriarte, em Caracas, na Venezuela, pela terceira rodada do Torneio Pré-Olímpico. O Brasil está no Grupo A ao lado de Venezuela e Equador ainda. No Grupo B estão Peru, Argentina, Uruguai, Chile e Paraguai.