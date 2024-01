Resultado do jogo do Brasil hoje, 23/01: Veja placar de Bolívia x Brasil pelo Pré-Olímpico

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Medalha de ouro em 2016 e 2020, a Seleção Brasileira estreia nesta terça-feira (23), no Pré-Olímpico, que vale vaga nas Olimpíadas de Paris 2024, diante da Bolívia, no Estadio Nacional Brígido Iriarte, em Caracas, na Venezuela.

A bola rola às 17h, horário de Brasília, com transmissão ao vivo do Sportv, na tv fechada, e do serviço de streaming Globoplay.

RESULTADO DE BOLÍVIA X BRASIL (TEMPO REAL)

BOLÍVIA 0 X 1 BRASIL - JOGO NO 2° TEMPO

4' - GOOOOL DO BRASIL (Endrick)

TABELA E FORMATO DO PRÉ-OLÍMPICO



O Brasil, comandado por Ramon Menezes e que conta com nomes como Endrick, John Kennedy e Andrey Santos é um dos favoritos para conquistar uma das duas vagas na competição.

As 10 seleções do continente foram divididas em dois grupos de cinco seleções cada, que se enfrentarão em turno único.

Os dois primeiros colocados de cada grupos se classificam para o quadrangular final, que também acontecerá em turno único.

Os dois melhores colocados deste quadrangular garantem vaga nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

TABELA

Grupo A:

Brasil



Equador

Venezuela

Bolívia

Colômbia

Grupo B:

Argentina

Peru

Paraguai

Uruguai

Chile

DATA DOS JOGOS DO BRASIL

Terça-feira (23/01) - Bolívia x Brasil - 17h

Sexta-feira (26/01) - Brasil x Colômbia - 20h

Segunda-feira (29/01) - Brasil x Equador - 17h

Quinta-feira (01/02) - Venezuela x Brasil - 20h