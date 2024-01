SÃO PAULO: Transferências de Casemiro e Antony podem render FORTUNA ao tricolor paulista; veja valores

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Duas crias da base do São Paulo podem render uma boa fortuna aos cofres do clube nos próximos meses.

O jornal London Evening Standard afirma que o Manchester United está disposto a negociar o volante Casemiro e o meia-atacante Antony ainda nesta janela de transferências.

Vendas

Antony já é considerado fora dos planos do técnico Erik ten Hag, enquanto Casemiro ainda é titular, mas pode ser negociado caso chegue uma proposta que agrade ao clube inglês.

A publicação também informa que Casemiro é o nome favorito entre os clubes árabes.

No último mês, John Murtough, diretor de futebol do United, viajou à Arábia Saudita para estreitar relações com dirigentes da Saudi Pro League e do Ministério do Esporte do país. A viagem seria uma forma de negociar Antony e Jadon Sancho com os sauditas.

Grande sonho

No entanto, o que se ouve é que Casemiro é o grande sonho dos principais clubes do Brasil. Formado no São Paulo e ídolo do Real Madrid, onde conquistou diversos títulos, o volante foi vendido aos “Diabos Vermelhos” por 70 milhões de libras (R$ 443,36 milhões) em 2022.