JOGO DO FLAMENGO: Saiba tabela dos jogos do Flamengo em 2024 com datas e horários

Os torcedores do Flamengo estão ansiosos para ver o time em campo novamente. Na sua estreia, pelo Campeonato Carioca, o time triunfou por 4x0. A vitória foi sobre Audax. na segunda rodada, o Mengão empatou em 1x1 com o Nova Iguaçu. Lembrando que o time jogou com a base nesta partida já que estava em viagem internacional, quando enfrentou o Philadelphia, em amistoso.

Nessa temporada, o time investiu pesado e foi um dos que mais gastaram dinheiro com contratações no mundo inteiro. O principal reforço, até o momento, foi o meia De La Cruz.

Veja abaixo informações dos jogos do Flamengo:

FLAMENGO JOGA HOJE?

Não! O time entrará em campo no próximo sábado (27) para enfrentar o Orlando City e Nova Iguaçu.

CONFIRA AQUI: Tite autoriza venda de jogador após contratação de Viña; veja quem

27/01: Orlando City x Flamengo - 15h - Amistoso

27/01: Portuguesa-RJ x Flamengo - 18h10 - Campeonato Carioca

TABELA DOS JOGOS DO FLAMENGO:

Flamengo 4 x 0 Audax - 17 de janeiro - 21h30 - Band - Bandsports e Goat

- 17 de janeiro - 21h30 - Band - Bandsports e Goat Nova Iguaçu 1 x 1 Flamengo - 21 de janeiro - 18h10 - Band - Bandsports e Goat

- 21 de janeiro - 18h10 - Band - Bandsports e Goat Portuguesa x Flamengo - 27 de janeiro - 18h10 - Bandsports e Goat - Jogo na Arena das Dunas (RN)

Sampaio Corrêa x Flamengo - 31 de janeiro - 21h30 - Band - Bandsports e Goat - Jogo no Mangueirão (PA)

Vasco x Flamengo - - 4 de fevereiro - 19h - Sem transmissão até agora confirmada

Flamengo x Botafogo - 7 de fevereiro - 21h30 - Band - Bandsports e Goat

Flamengo x Volta Redonda - 10 de fevereiro - 16h - Band e Goat - Complemento da terceira rodada

Bangu x Flamengo - 15 de fevereiro - 21h30 - Band - Bandsports e Goat

Flamengo x Boavista - 20 de fevereiro - 21h30 - Band - Bandsports e Goat

Flamengo x Fluminense - 25 de fevereiro - horário a confirmar - transmissão a confirmar

Flamengo x Madureira - 2 ou 3 de março - horário a confirmar - transmissão a confirmar