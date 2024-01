Central x Náutico: veja onde assistir, horário e escalações

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Amanhã é dia do confronto entre os únicos invictos do Campeonato Pernambucano. Central x Náutico se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 16h30, no Lacerdão, em Caruaru, no Agreste do Estado. O duelo acontece pela quarta rodada.



Na classificação do Estadual, o Central é o líder com nove pontos. A Patativa possui dois pontos a mais que o Náutico, que ocupa a segunda posição.

O Central vem de uma vitória por 3x2 sobre o Flamengo de Arcoverde. Já o Náutico empatou por 0x0 com o Maguary na última rodada.

Central x Náutico

Partida : Central x Náutico



: Central x Náutico Local : Estádio Lacerdão, em Caruaru, Pernambuco.



: Estádio Lacerdão, em Caruaru, Pernambuco. Horário : 16h30 (de Brasília).



: 16h30 (de Brasília). Onde assistir : TV Globo (TV aberta) e Canal Goat (Youtube).

: TV Globo (TV aberta) e Canal Goat (Youtube). Arbitragem: José Woshington (principal) e Michel Ferreira e João Henrique (assistentes).

Confusão no Calendário

A manutenção da data do jogo entre Central x Náutico gerou uma revolta por parte dos alvirrubros. Isso porque a Federação Pernambucana de Futebol desmarcou o confronto do meio da semana entre Santa Cruz x Retrô.

Como no final de semana acontece o Clássico dos Clássicos, o Náutico se sentiu prejudicado, já que o Santa Cruz terá uma semana de treinos. Ao contrário do Timbu, que ainda precisará viajar para o Agreste de Pernambuco.

O Náutico ainda tentou anular o adiamento do jogo entre Santa Cruz x Retrô via Tribunal de Justiça Desportia de Pernambuco (TJD-PE). Porém, não teve jeito.

Náutico perde camisa 9 por uma semana

Mais uma vez, o Náutico não contará com o atacante Paulo Sérgio. Ele sentiu um desconforto na coxa na estreia contra o Afogados. Após exame de imagem, foi diagnosticado uma lesão de grau um na coxa.

"O que a gente tem de qualidade, vai procurar sempre colocar. Com o Paulo (Sérgio) aceleramos e pagamos um preço até baixo, porque foi só contratura", afirmou o técnico alvirrubro Alan Aal.

"Tem que ter um cuidado muito grande para não queimar etapas e perder peças", completou.

A provável escalação do Náutico é com Vagner, Danilo Belão, Rafael Vaz, Guilherme Matos, Luiz Paulo, Lorran, Igor Pereira, Patrick Allan, Ray Vanegas, Evandro e Kauan.

Campanha surpreendente do Central

O Central possui 100% de aproveitamento no Pernambucano. Sob o comando do técnico Mauro Fernandes, a Patativa começou a competição de forma surpreendente. O principal destaque do time é o meia Moacir, ex-Sport.

A Patativa deve enfrentar o Náutico com Chapa, Rafael Peixoto, Lucão, Yuri Mamute, Alan Pires, Henrique Silva, Moacir, Murilo Rangel, Erivelton, Zé Artur e Júnior Pirambu.