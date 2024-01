VINÍCIUS ELIMINADO DO BBB 24: Veja se atleta vai voltar receber bolsa de R$ 15 mil do governo federal após participação no reality

O velocista Vinícius Rodrigues foi eliminado do BBB 24, na noite desta terça-feira (23).

Por ter entrado no relaity, o atleta teve um pagamento de R$ 15 mil suspenso pelo Ministério do Esporte. Vinicius recebia essa quantia mensalmente.

Vinicius pode voltar a receber valor?

A resposta é sim. Segundo nota enviado ao JC, o Ministério do Esportes informou que Vinicius será notificado e, caso cumpra certos requisitos, pode voltar a receber a quantia.

"Quando o atleta sair do BBB 24, ele será notificado novamente para confirmar se seguirá o treinamento e a participação em competições que estão dentro do plano esportivo entregue ao Ministério do Esporte, para a reativação do benefício. Caso não aconteça, o atleta terá o benefício cancelado definitivamente", explica o órgão.

Vinicius é bolsista desde 2016 e recebia a bolsa Pódio no valor de R$15.000 por mês.

Veja a íntegra da nota:

"O Ministério do Esporte por meio da Secretaria Nacional de Alto Desempenho notificou o atleta Vinícius Rodrigues no dia 09/01/2024, sobre a participação no reality show Big Brother Brasil 2024, produzido e exibido pela TV Globo. Diante da confirmação da sua participação no programa o pagamento do benefício está suspenso, tendo em vista que o atleta não está cumprindo com o plano esportivo aprovado. Quando o atleta sair do BBB 24, ele será notificado novamente para confirmar se seguirá o treinamento e a participação em competições que estão dentro do plano esportivo entregue ao Ministério do Esporte, para a reativação do benefício. Caso não aconteça, o atleta terá o benefício cancelado definitivamente. O atleta é bolsista desde 2016 e recebia até o momento a bolsa Pódio no valor de R$15.000 por mês"