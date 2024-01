Tabela do Campeonato Paulista 2024: Com primeiro clássico do ano, eja data, horário e onde assistir os jogos da 3ª rodada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Os 10 jogos da 3ª rodada do Campeonato Paulista 2024 acontecem todos neste final de semana, no sábado (27) e domingo (28).

Confira, a seguir, a tabela detalhada com as datas exatas, horário e onde assistir as partidas:

Horário e onde assistir os jogos da 3ª rodada do Paulistão 2024

Sábado (27/01)

17h15 - Red Bull Bragantino x Botafogo - Paulistão Play, TNT e HBO Max

- Paulistão Play, TNT e HBO Max 18h - São Paulo x Portuguesa - Paulistão Play e CazéTV



- Paulistão Play e CazéTV 20h - Ituano x Guarani - Paulistão Play e CazéTV



- Paulistão Play e CazéTV 20h - São Bernardo x Corinthians - TNT e HBO Max

Domingo (28/01)



16h - Ponte Preta x Inter de Limeira - Paulistão Play e CazéTV



- Paulistão Play e CazéTV 18h - Palmeiras x Santos - Record e Paulistão Play



- Record e Paulistão Play 19h - Santo André x Água Santa - Paulistão Play



- Paulistão Play 19h - Mirassol x Novorizontino - Paulistão Play



Classificação do Campeonato Paulista 2024

Grupo A

Standings provided by Sofascore

Grupo B

Standings provided by Sofascore

Grupo C

Standings provided by Sofascore

Grupo D

Standings provided by Sofascore