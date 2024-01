Herança de Zagallo: Entenda qual o motivo do ex-treinador deixar os filhos mais velhos de fora do testamento

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Falecido no último dia 05 de janeiro, Mario Jorge Lobo Zagallo, virou notícia devido a briga judicial dos seus filhos pela sua herança. No testamento deixado, o ex-treinador deixa metade dos seus bens para o seu filho mais novo e deixa claro sua tristeza e decepção com os demais herdeiros.



O pedido de abertura e cumprimento do testamento deixado pelo Velho Lobo foi feito no dia 9 de janeiro, quatro dias após a morte do tetracampeão. A ação foi assinada por Zagallo em novembro de 2016, e pegou todos os seus parentes de surpresa, já que no documento, ele nomeia o filho caçula como inventariante dos bens e se diz "profundamente triste e magoado", com os demais.

Segundo a revista QG, é estimado que o valor da herança deixada gira em torno de R$ 15 milhões. Na partilha, 50% será destinado para Mario César, já os outros 50% serão divididos para Marília Emília, Paulo Jorge e Maria Cristina, além do mais novo, onde cada um receberá cerca de 12,5 milhões.

Qual o motivo da tristeza de Zagallo com os filhos mais velhos?

Zagallo acusa os três primeiros herdeiros de tentativa de extorsão e de anulação do inventário de Alcina de Castro Zagallo, sua esposa, morta em 2012. Segundo ele, a medida dos filhos seria para impedir que ele tivesse direito aos bens deixados.

Paulo Jorge de Castro Zagallo, Maria Emília de Castro Zagallo e Maria Cristina Zagallo Ballester, processaram o pai sob a acusação de falsidade ideológica, após ele alegar que a Alcina de Castro, morreu sem deixar testamento, porém o documento existia e foi lavrado pela mesma em 1984.

Na abertura do processo de inventário, todos os filhos concordaram em tornar o pai administrador dos bens deixados por Alcina, que segundo o Noticias da TV, era estimado em 1,5 milhão de reais, assinando um documento abrindo mão do valor.

Três anos depois, os filhos colocaram Zagallo na Justiça apresentando o testamento deixado pela mãe e acusando o pai de omitir a existência do documento. Na ação, eles pediram que o inventário fosse anulado e que os bens fossem redistribuídos, porém nada aconteceu.