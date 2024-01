Náutico faz gol relâmpago, sofre a virada, mas consegue arrancar o empate contra o Central; Timbu ainda teve jogador expulso

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Náutico entrou em campo nesta quarta-feira (24/01), para enfrentar o Central, no Lacerdão, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Pernambucano. O duelo que estava valendo a liderança terminou empatado em 2x2, em uma partida marcada por gol relâmpago e fortes emoções. Com o resultado, o Timbu está em segundo com oito pontos. O Central lidera com dez.

O Timbu iniciou bem a partida, porém foi surpreendido pela Patativa, que logo mostrou sua força jogando em seus domínios, mas não foi o suficiente para vencer a equipe alvirrubra, que conseguiu arrancar um ponto da equipe adversária.

Como foi a partida?

Desejando assumir a liderança da competição, o Náutico chegou ao jogo com todo o gás e precisou apenas de 18 segundos para abrir o placar, gol relâmpago de Evandro. O Timbu continuou pressionando o Central e, aos 13 minutos do primeiro tempo, Patrick Allan colocou a bola no travessão. Mas quem não faz, leva. Aos 35 minutos da etapa inicial, Moacir apareceu livre e mandou a bola para os fundos das redes, 1 a 1, terminando o primeiro tempo com esse placar parcial.

No segundo tempo, foi a vez da Patativa fazer um gol nos primeiros minutos da partida, com Joelson, que aos 2 minutos cabeceou a bola para o fundo do gol. Neste momento, o técnico Allan Aal, decidiu mexer no time e colocá-lo para frente e deu resultado. Aos 33 minutos da etapa final, Evandro manda a bola no travessão e no rebote, Robson marca. O atacante Leandro Barcia ainda foi expulso cinco minutos depois, e o goleiro Vagner operou um milagre no final da partida, terminando assim o placar empatado em 2 a 2.

Próximo jogo

O Náutico agora se prepara o Clássico das Emoções, onde irá enfrentar o Santa Cruz no próximo sábado (27/01), no Arruda.

Já o Central irá até São Lourenço da Mata para encarar o Retrô, no próximo domingo (28/01), partida disputada na Arena de Pernambuco.

Ficha técnica:

Central: Jefferson; Rafael Peixoto, Yuri Mamute, Lucão e Alan Pires; Henrique Silva (Luciano Grafite), Moacir e Erivélton; Murilo Rangel (Jardel), Zé Arthur (Vini Bala) e Leandro Costa (Joelson). Técnico: Mauro Fernandes.

Náutico: Vganer; Danilo Belão, Guilherme Matos (Robson), Rafael Vaz e Luiz Paulo; Lorran (Marco Antônio, Marcos Júnior e Patrick

Allan (Kauan Santos); Júlio César (Vanegas), Evandro (Fernandinho) e Leandro Barcia. Técnico: Allan Aal.

Cartões amarelos: Yuri Mamute, Henrique Silva, Luciano Grafite, Moacir, Murilo Rangel e Joelson (CEN)./ Danilo Belão e Guilherme Matos (NAU).

Cartão vermelho: Leandro Barcia (NAU)