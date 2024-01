Presidentes de clubes pernambucanos fazem uma visita a CBF e conversam sobre o futebol brasileiro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Presidente da FPF participa de encontro com mandatário da maior entidade de futebol do país

Nesta última terça-feira (23/01), o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues recebeu a visita dos presidentes dos clubes pernambucanos: Sport, Náutico e Santa Cruz, além da participação do presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho.

O encontro que aconteceu na sede da CBF, reuniu os mandatários dos clubes com diretores da entidade, onde conversaram sobre a próxima temporada do futebol brasileiro.

"É muito importante poder dialogar com o presidente Ednaldo Rodrigues, que sempre se mostrou muito aberto a nos receber, tendo em vista que em um passado não tão distante, não tão longínquo, os clubes nunca tiveram acesso. Estamos aqui para dialogar e colocar as nossas angústias também. O futebol brasileiro passa hoje por uma transformação muito rápida e essa parceria com a CBF é muito bem vinda", falou Yuri Romão, presidente do Sport, que foi a visita acompanhado de Augusto Carreiras, diretor de futebol do Leão.

Presidente do Sport , Yuri Romão, na sede da CBF - Leandro Lopes/CBF

"Fomos, mais uma vez, muito bem recebidos pelo presidente Ednaldo Rodrigues na Casa do Futebol Brasileiro. Vale sempre mencionar essa receptividade, essa abertura do presidente com todos os clubes, independentemente de região e de série. Então, saio daqui muito feliz e também confiante nos projetos da confederação", comentou o presidente do Náutico, Bruno Becker, que tomou posse no início deste ano.

Presidente do Náutico, Bruno Becker, na sede da CBF - Leandro Lopes/CBF

"Essa visita mostra que os clubes tem livre acesso na CBF. O presidente Ednaldo Rodrigues nos recebeu muito bem. Estou muito satisfeito e deixo o Rio muito otimista com o futuro do futebol brasileiro", finaliza Bruno Rodrigues, mandatário do Santa Cruz.

Presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, na sede da CBF - Leandro Lopes/CBF

O encontro ainda contou o presidente da Federação Bahiana de Futebol, Ricardo Lima e o presidente da Federação de Futebol do Espírito Santos, Gustavo Vieira.