CLASSIFICAÇÃO PAULISTÃO 2024: Veja posição do Corinthians na tabela do Campeonato Paulista após derrota para Ituano

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Corinthians tropeçou diante do Ituano pela segunda rodada do Campeonato Paulista 2024, na noite desta terça-feira (24).

Com um gol no fim, o Timão perdeu e decepcionou sua torcida no estádio Novelli Júnior, em Itu. O gol da partida foi marcado por Léo Duarte.

Classificação

Com a derrota, o Corinthians agora ocupa a segunda colocação do grupo com 3 pontos. Fica atrás do Bragantino, que também tem três, mas um saldo de gol melhor.

1. Bragantino - 3 pts

2. Corinthians - 3 pts

3. Mirassol - 2 pts

4. Inter de Limeira - 0 pts