Pernambucano: Trio de Ferro solicita liberação de torcida visitante em clássicos

Náutico, Sport e Santa Cruz se uniram em ação no TJD-PE

A diretoria do Náutico, Sport e Santa Cruz se uniram para protocolar um pedido ao Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco (TJD-PE) para a liberação de torcida visitante em clássicos no Campeonato Pernambucano.

A ação visa a presença da torcida adversária já na partida entre Santa Cruz x Náutico, no Estádio do Arruda, marcada para este sábado (27).

Liberada até o último sábado (20), a presença das torcidas visitantes passou a ser vetada após o clássico entre Sport e Santa Cruz, pela terceira rodada do Pernambucano. Cenas de violência entre membros de organizadas pela Região Metropolitana do Recife motivaram a ação da FPF

Confira a nota na íntegra

"Em sinal de união e consonância entre os clubes, Náutico, Sport e Santa Cruz protocolaram, nesta quinta-feira (25), medida inominada junto ao Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco (TJD-PE) solicitando a presença das torcidas visitantes nos clássicos do Campeonato Pernambucano.

A medida pede que a liberação ocorra já no Clássico das Emoções deste sábado (27), no estádio do Arruda.

Tal arbitrária determinação, imposta pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e sem qualquer consulta aos órgãos públicos, infringe o Regulamento Geral da própria FPF, além de ferir a essência do futebol."