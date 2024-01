FINAL DA COPINHA 2024: Saiba quem fez o gol mais bonito da Copa São Paulo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Saiba quem levou o troféu do gol mais bonito da Copa São Paulo de Futebol Júnior

CHEGOU A DECISÃO! A Copinha 2024, a Copa São Paulo, chegou na fase final, nesta quinta-feira (25), com dois times de muita qualidade e tradição no futebol brasileiro: Corinthians e Cruzeiro.

Além da premiação do título, nesta tarde foi premiado o gol mais bonito de toda a competição. A premiação leva o nome de Prêmio Denner, em homenagem ao grande jogador da Portuguesa, que morreu em acidente de carro, na década de 90.

QUEM LEVOU O PRÊMIO DENNER?

Guilherme Said, do XV de Jaú, contra o Internacional, pela terceira rodada da Copinha 2024, levou o grande prêmio do gol mais bonito da competição.

O jovem protagonizou um golaço de fora da área ,na vitória do XV de Jaú, por 2 a 1, contra o Internacional. Veja o ranking abaixo:



Guilherme Said, do XV de Jaú, contra o Internacional (3ª rodada) - 41,72%



Erik, do CRB, contra o Fortaleza (3ª fase) - 16,48%



Isaac, do Gama, contra o Ceará (2ª rodada) - 16,46%



Arthur Sousa, do Corinthians, contra o Novorizontino (semifinal) - 9,19%



Bruninho, do Guarani, contra o Corinthians (2ª fase) - 5,84%



Matheus, do Atlético Guaratinguetá, contra o Aster (oitavas) - 5,48%



Rafa, do América, contra o Capital-DF (1ª rodada) - 3,25%



Breno Bidon, do Corinthians, contra o América-MG (quartas) - 1,58%

Corinthians x Cruzeiro - informações da partida



Partida: Corinthians x Cruzeiro



Horário: 15h30



Local: Neo Química Arena



Onde assistir ao vivo: TV Globo (TV aberta); SporTV (TV fechada); CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view)