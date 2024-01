Afogados aceita dinheiro do Retrô para pagar contas e muda mando para o Arruda para enfrentar o próprio Retrô

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Partida está marcada para acontecer no dia 01 de fevereiro, no Arruda

A bola já está rolando pelo Campeonato Pernambucano, porém algumas polêmicas sobre as equipes que disputam o estadual estão surgindo. A partida entre Afogados e Retrô que estava marcado para acontecer no Vianão, agora será disputado no Estádio do Arruda, no Grande Recife e a mudança aconteceu graças ao presidente do clube mandante.

De acordo com as informações publicadas pelo portal NE45, com apuração dos repórteres, Lucas Holanda e Vinicius Caxangá, o presidente João Nogueira explicou que ele fez o pedido e ainda revelou que o Retrô está ajudando nas despesas do clube para que a partida aconteça na data marcada: 1 de fevereiro às 19h (horário de Brasília).

“A mudança foi um pedido meu. Vamos jogar no Recife três dias antes, contra o Sport, e temos uma dificuldade financeira danada. O Retrô vai pagar muitas despesas nossa aí, como estadia e ônibus. Isso vai ajudar bastante nos cofres do Afogados, que está sem dinheiro. Apesar do Retrô bancar todas as despesas, a iniciativa foi minha, eu que liguei para eles”, comentou o presidente da Coruja do Sertão.

Perguntado sobre como ficará a permanência da equipe na capital, José Nogueira confirmou que o elenco ficará hospedado no hotel que existe dentro do CT da Fênix, porém deixa claro que o resultado da partida que irá acontecer não será uma forma de pagamento.

“Ficaremos hospedados no hotel do Retrô, como sempre foi. Agora, isso não quer dizer que nós vendemos o jogo. Vendemos o mando de campo, é diferente. A partida será realizada no Arruda, que é um campo neutro, já que a casa do Retrô é a Arena de Pernambuco”, finalizou, acabando as suposições criadas.

O que fala a FPF

O presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, confirmou que o pedido de alteração do local do jogo, foi feito pelo time do Afogados, destacando que a mudança é um direito das equipes e que consta na regulamentação.

“No nosso regulamento, os clubes aprovaram por unanimidade que a Federação atenda aos pedidos em relação a adequações de tabela. Há no regulamento a possibilidade de que os clubes mandantes, até 48h antes da partida – requerendo e possuindo a aprovação do outro clube, e não havendo conflito ou impedimento da tabela – possa solicitar a troca do local à Federação, que abre mão da sua tabela e atende o clube. Portanto, é um direito regulamentar das equipes, e eu acho certo”, afirmou.