FORA DO FLAMENGO! Com a chegada de Viña, Tite autoriza saída de jogador para outro clube

O Flamengo segue a todo vapor no mercado de transferências em busca de reforços para a temporada 2024.

O clube tem diversas negociações ativas, seja para a chegada ou saída de jogadores.

A diretoria do clube tem como objetivo limpar o elenco com os jogadores que não estão nos planos do técnico Tite.

Como sempre acontece todos os anos, o Flamengo busca trazer reforços de peso, apenas jogadores que possam brigar pela titularidade.

Até aqui, o meia uruguaio Nicolás De La Cruz e o lateral-esquerdo Matias Viña foram confirmados.

Saídas

Enquanto isso, alguns atletas estão de saída do Flamengo. O lateral-esquerdo Eduardo Gabriel, de 18 anos, foi negociado com o Santa Clara, de Portugal. O jogador atuou pelo Sub-20 do Flamengo em 2023 e não seria aproveitado em 2024.

Os clubes fizeram parceria e vão dividir os direitos econômicos do atleta: 50% para cada.