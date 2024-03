Adversários do São Paulo na Libertadores: Confira quais times o tricolor paulista pode enfrentar na fase de grupos da competição continental

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os 32 clubes que irão participar da fase de grupos da Libertadores 2024, agora falta apenas definir quais os grupos das equipes. Quem está ansioso para descobrir quais serão seus adversários é o São Paulo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CONMEBOL Libertadores (@libertadoresbr)

Atual campeão da Copa do Brasil, o time comandando por Thiago Carpini estará no pote 1, sendo cabeça de chave do grupo que for selecionado. O tricolor paulista irá encarar os times que compõem os potes 2,3 e 4, porém não poderá ter o Atlético-MG como adversário, visto que é um time cabeça de chave do mesmo país.

Confira os potes do sorteio

POTE 1: Fluminense, Palmeiras, River Plate, Flamengo, Grêmio, Peñarol, São Paulo e LDU

Fluminense, Palmeiras, River Plate, Flamengo, Grêmio, Peñarol, São Paulo e LDU POTE 2: Atlético-MG, Independiente del Valle, Libertad, Cerro Porteño, Estudiantes, Barcelona-EQU, Bolívar e Junior Barranquilla

Atlético-MG, Independiente del Valle, Libertad, Cerro Porteño, Estudiantes, Barcelona-EQU, Bolívar e Junior Barranquilla POTE 3: San Lorenzo, The Strongest, Universitario, Deportivo Táchira, Rosario Central, Alianza Lima, Millonarios e Talleres

San Lorenzo, The Strongest, Universitario, Deportivo Táchira, Rosario Central, Alianza Lima, Millonarios e Talleres POTE 4: Caracas, Liverpool-URU, Huachipato, Cobresal, Palestino, Colo-Colo, Botafogo e Nacional-URU.

Quais os possíveis adversários do São Paulo?

O São Paulo pode encarar qualquer equipe dos potes 3 e 4, visto que do 2 o único clube que não pode encarar o soberano é o galo mineiro.

Quando vai ser o sorteio?

O grupos serão selecionados selecionados nesta próxima segunda-feira (18/03), às 20h (horário de Brasília), diretamente da sede da Conmebol, em Luque.

A transmissão do sorteio ficará por conta da ESPN, TV fechada, Star+, serviço de streaming e pelo canal da ESPN Brasil, no Youtube.