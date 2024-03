MV promove corrida solidária no Dia Mundial da Saúde, em abril

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Proporcionando o bem-estar, a 1ª Corrida Saúde em Movimento será realizada em alusão ao Dia Mundial da Saúde, no dia 7 de abril. O circuito é promovido pela MV, multinacional voltada para inovações tecnológicas na área da saúde.

A corrida, que irá partir da Rua da Aurora, no Centro do Recife, deve reunir em torno de 500 corredores em um percurso de 5 km. A largada está marcada para acontecer a partir das 6h, em frente ao Ginásio Pernambucano.

O trajeto passa pela Ponte do Limoeiro, Av. Militar, Cais do Apolo e retorno no cruzamento com a Avenida Rio Branco, em frente ao Banco do Brasil. A volta passará novamente pelo Cais do Apolo, Avenida Militar e Ponte do Limoeiro, retornando para a Rua da Aurora onde acontece a chegada no mesmo local do início da corrida.

O Dia Mundial da Saúde é comemorado todo 7 de abril. Criada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), a data serve para reforçar a conscientização sobre o bem-estar da população através de ações e de informações essenciais para o cuidado.

Ingresso

O ingresso para a I Corrida Saúde em Movimento custa R$ 35 e 1kg de alimento não-perecível, que será destinado a uma instituição de caridade.

Os kits para a corrida contarão com uma camisa do evento e o número de peito. As informações sobre a entrega serão comunicadas via e-mail a partir da inscrição.

"A MV tem um compromisso com toda a população no cuidado com a saúde através da tecnologia. Desta vez, trazemos a primeira edição da corrida para envolver ainda mais a comunidade e promover o bem-estar, além de beneficiar uma instituição com os alimentos doados pelos atletas", afirma Paulo Magnus, CEO da MV.

As inscrições para a I Corrida Saúde em Movimento podem ser feitas através do site: https://lets.4.events/corrida-saude-em-movimento-C23677E2.

Serviço: I Corrida Saúde em Movimento