Quando será o sorteio da fase de grupos da Libertadores? Veja data, horário, potes e onde assistir ao vivo a divisão do chaveamento

Com a definição das últimas equipes classificadas para a fase de grupos da Conmebol Libertadores nesta quinta (14), os clubes que já estavam agora aguardam o sorteio que definirá o chaveamento. Para a alegria dos torcedores, já sabemos dia, horário e onde assistir o evento que determinará as divisões da primeira fase da maior competição continental da América do Sul.

Quando vai ser o sorteio?

O sorteio que determinará a divisão dos clubes na Libertadores ocorrerá na próxima segunda-feira (18/03), iniciando a transmissão às 20h (horário de Brasília), feito na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

Quais os potes?

POTE 1: Fluminense , Palmeiras , River Plate, Flamengo , Grêmio , Peñarol, São Paulo e LDU



, , River Plate, , , Peñarol, e LDU POTE 2: Atlético-MG , Independiente del Valle, Libertad, Cerro Porteño, Estudiantes, Barcelona-EQU, Bolívar e Junior Barranquilla



, Independiente del Valle, Libertad, Cerro Porteño, Estudiantes, Barcelona-EQU, Bolívar e Junior Barranquilla POTE 3: San Lorenzo, The Strongest, Universitario, Deportivo Táchira, Rosario Central, Alianza Lima, Millonarios e Talleres



San Lorenzo, The Strongest, Universitario, Deportivo Táchira, Rosario Central, Alianza Lima, Millonarios e Talleres POTE 4: Caracas, Liverpool-URU, Huachipato, Cobresal, Palestino, Colo-Colo, Botafogo e Nacional-URU.

Onde assistir o sorteio?

Teremos vasta maneiras de acompanhar a transmissão do sorteio na próxima semana, já que a ESPN, TV fechada, Star+, serviço de streaming e canal da ESPN Brasil, no Youtube de forma gratuita, além de ter imagens.

Quando começa a fase de grupos?

A primeira fase começa no dia 03 de abril e termina no dia 29 de maio, com duelos de ida e volta. Já a fase mata-mata terá o início marcado para agosto, já a decisão será disputada no dia 30 de novembro.