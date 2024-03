Retrô atende pedido e torcida do Náutico terá ingressos promocionais por R$ 100 e R$ 50

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As diretorias de Náutico e Retrô chegaram a um acordo para a venda de "lotes promocionais", após a polêmica em torno dos preços dos ingressos para o jogo de volta da semifinal do Campeonato Pernambucano.

Agora, a torcida alvirrubra poderão comprar o acesso ao setor norte superior por R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada). O ingresso com o valor normal para o setor custa R$ 160/R$ 80 (meia).

O Retrô liberou mil ingressos com os valores especiais e deixou em aberto a possibilidade de disponibilizar mais um lote, caso o primeiro esgote.

Além do setor Norte superior, a torcida do Timbu tem direito ao setor Norte inferior, com preços de R$ 200 e R$ 100.

Os valores especiais foram divulgados pelo perfil do Náutico nas redes sociais:

"Em reunião envolvendo o presidente Bruno Becker, a vice-presidente Tatiana Roma, o Juizado do Torcedor, na figura do juiz Flávio Fonte, e a diretoria do Retrô, ficou acordado que haverá a venda de um lote promocional com mil ingressos para o setor NORTE SUPERIOR", diz comunicado.

Retrô se negou a receber notificação do Procon-PE

O Retrô disponibilizou a venda dos ingressos nesta sexta-feira (15), com os valores citados acima. No entanto, no dia anterior, a administradora das vendas dos bilhetes tinha vazado os preços.

Isso motivou o Procon-PE a notificar o Retrô, indo até o centro de treinamento do Clube.

Porém, o órgão afirmou que "de forma injustificada, o clube se negou a receber a citada notificação, caracterizando sua conduta como crime de desobediência, pelo que será também objeto de processo de ofício instaurado, uma vez que a mencionada prática atinge toda uma coletividade."

Náutico x Retrô

Retrô e Náutico se enfrentam no próximo domingo, dia 19 de março, às 16h, na Arena de Pernambuco.

Com a vantagem de 1 a 0 conquistada na ida, o Náutico precisa apenas de um empate para chegar à final do Campeonato Pernambucano. O Retrô precisa de uma vitória por dois gols de diferença para avançar direto. Se a Fênix vencer por um gol, a decisão da vaga será nos pênaltis.