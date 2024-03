São Paulo está perto de contratar Sabino, ex-zagueiro do Sport

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O São Paulo segue ligado no mercado a bola e iniciou as negociações para contratar o zagueiro Sabino, ex-Sport. O tricolor paulista estava buscando um defensor canhoto para ocupar a posição na equipe e deve assinar com o atleta um vínculo de produtividade.

Aos 27 anos, Sabino estava no Sport desde 2021. Ele rescindiu seu contrato com o clube no início de março, visto que não iria ter seu vínculo renovado para mais uma temporada, ficando livre no mercado. Na atual temporada, o zagueiro não entrou em campo em nenhuma partida, já que ainda estava se recuperando de uma fissura no pé esquerdo.

Vale ressaltar que, caso a contratação seja concretizada, Sabino não poderá jogar o mata-mata do Campeonato Paulista, já que haveria que regularizar o atleta e todos trâmites legais nas próximas horas, o que não deve ocorrer.

Revelado pelo Santos, Sabino teve uma brilhante passagem pelo Coritiba, onde permaneceu por duas temporadas antes de retornar para a equipe do Peixe. Em seguida, o zagueiro chegou na Ilha do Retiro para atuar no Sport.

OPERAÇÃO HOOLIGANS: Polícia Civil prende suspeitos de envolvimento no ATAQUE AO ÔNIBUS DO FORTALEZA