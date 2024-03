Sport x Santa Cruz: veja onde assistir ao vivo, horário e escalações - 16/03/2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Sport x Santa Cruz se enfrentam neste sábado (16), às 16h30 (de Brasília), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife. O duelo é válido pela partida de volta das semifinais do Campeonato Pernambucano. No jogo de ida, o Clássico das Multidões acabou empatado por 1x1. Em caso de novo empate, a decisão vai para os pênaltis.

O vencedor de Sport x Santa Cruz pega Retrô ou Náutico, que venceu o primeiro jogo, na grande final do Estadual. Os embates da disputa pelo título estão marcados para os sábados 30 de março e 6 de abril.

Casa cheia na Arena de Pernambuco

O Sport atingiu o recorde de público da Arena de Pernambuco. O Leão vendeu 45.412 ingressos para o jogo de volta das semifinais do Campeonato Pernambucano contra o Santa Cruz. Esse também é o maior número de torcedores em uma praça esportiva de futebol do Estado na temporada.

Vale lembrar que esse número consiste em apenas ingressos para a torcida do Sport. Como determinado pela Federação Pernambucana de Futebol e Secretaria de Defesa Social em acordo com os clubes, o Clássico das Multidões será disputado com torcida única. Igual foi no último sábado, no Arruda, com quase 36 mil tricolores.

Diante do grande público no clássico, a Secretaria de Defesa Social informou que a operação de segurança contará com 902 policiais militares.

Sport x Santa Cruz

Partida : Sport x Santa Cruz

: Sport x Santa Cruz Local : Arena de Pernambuco, em São Loureço da Mata-PE.



: Arena de Pernambuco, em São Loureço da Mata-PE. Horário : 16h30 (de Brasília).



: 16h30 (de Brasília). Onde assistir ao vivo: Globo (TV aberta) e GE (internet).

Arbitragem de Sport x Santa Cruz

Deborah Cecília comanda a arbitragem de Sport x Santa Cruz. Ela terá como assistentes: Francisco Chaves e José Romão. No VAR, estará o arbitro José Whoshington, que ainda terá como auxiliar Clóvis Amaral.

Sport chega com força máxima

O técnico Mariano Soso deve escolar o que possui de melhor à disposição no Sport. Apenas o zagueiro Rafael Thyere, que se recupera de uma lesão muscular, não deve figurar o time titular do Leão. O restante da equipe deve ser a mesma que já vem sendo utilizado pelo treinador argentino.

A provável escalação do Sport é com Caíque França, Pedro Lima, Alisson Cassiano, Luciano Castán, Felipinho, Felipe, Fabrício Dominguez, Alan Ruiz, Lucas Lima, Romarinho e Gustavo Coutinho.

Santa Cruz ganha problema de última hora

O zagueiro Paulo César sentiu uma lesão muscular grau dois na coxa e desfalca o Santa Cruz na decisão contra o Sport. Sendo assim, Ítalo Melo deve continuar na zaga e jogar ao lado de Rafael Pereira, que está recuperado de uma contusão muscular na coxa. No restante do time titular, o técnico Itamar Schülle deve colocar em campo os mesmos jogadores que começaram o jogo de ida.

A provável escalação do Santa Cruz é com William, Toty, Ítalo Melo, Rafael Pereira, João Victor, Lucas Siqueira, Caio Melo, João Pedro, Thiaguinho, João Diogo e Pedro Bortoluzo.