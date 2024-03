Após derrota para o Sport, Santa Cruz não joga mais em 2024, está fora da Copa do Brasil 2025 e da fase de grupos da próxima Copa do Nordeste

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Santa Cruz tentou, resistiu, levou até as cobranças de pênalti, mas não conseguiu superar o Sport pela semifinal do Campeonato Pernambucano 2024.

Embora já tenho conquistado seu principal objetivo na temporada, que era conquistar a vaga à Série D 2025, o resultado não foi nada bom para o Tricolor do Arruda.

Com a derrota para o rival, o Santa Cruz, além de não jogar mais, ao menos de forma oficial, em 2024, também está fora da Copa do Brasil 2025 e não terá vaga direta na fase de grupos da Copa do Nordeste 2025, tendo, novamente, que passar pela seletiva.

As vagas na Copa do Brasil ficam com Sport, Náutico e Retrô, enquanto que, na Copa do Nordeste, uma das vagas está garantida ao Sport por ser o melhor time ranqueado da federação e a outra será para o campeão.

Caso o Sport seja o campeão, a outra vaga será do Náutico, que herdaria a vaga pelo ranking.