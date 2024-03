Bahia goleia o Jequié e é o primeiro finalista do Campeonato Baiano

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Bahia entrou em campo neste sábado (16/03), com a vantagem para enfrentar o Jequié pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Baiano. O duelo que iniciou às 16h (Horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Após vencer o primeiro jogo fora de casa por 1 a 0, o Bahia precisava de um simples empate para se garantir na decisão, porém o Tricolor de Aço decidiu golear o Jequié e confirmar sua vaga na grande final da competição estadual.

Placar do jogo

Bahia 4 x 0 Jequié

(Gols: 3x Estupiñán e um de Rafael Ratão para o Bahia / Medina pelo Jequié).

Como foi a partida?

Com o placar agregado ao seu favor, o Bahia chegou como favorito e demonstrou ser dominante, porém demorou para achar o caminho do gols, abrindo o placar apenas aos 41 minutos do primeiro tempo, com Óscar Estupiñán, 1 a 0, indo para o intervalo.

Ao retornar para o segundo tempo, o Tricolor de Aço decidiu ser avassalador e com show de Estupiñán, que balançou a rede em mais duas oportunidades, aos 3 e aos 5 minutos da etapa complementar. Mesmo com o grande placar, o Bahia decidiu fazer mais um, com Rafael Ratão, que fez mais um, sendo o quarto. O meia Medina ainda conseguiu descontar um para o Jequié, finalizando o jogo por 4 a 1.

Com o placar agregado de 5 a 1, Bahia é o primeiro finalista do Campeonato Baiano em 2024.