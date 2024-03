Com o rosto de Dona Maria, Sport homenageia torcedoras com camisa comemorativa que serão leiloadas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Leão usará o valor arrecadado pelas vendas, para ajudar nos custos do futebol feminino no clube

O Sport entrou em campo homenageando as torcedoras rubro-negras, devido ao mês que homenageia as mulheres. Como forma de representação de todo público feminino que está presente nas arquibancadas tanto da Ilha do Retiro, quanto da Arena, o rosto de Dona Maria estava impresso nas numerações da camisa.

Torcedora símbolo do Leão que faleceu em setembro de 2023, Dona Maria sempre é lembrada nas ações do clube e desta vez, não poderia ser diferente. Mas não apenas uma homenagem, as camisas usadas serão leiloadas e todo o valor arrecadado será destinado ao time feminino do Sport.

A ação válida pela comemoração do Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 08 de março, só pôde ser efeita oito dias depois, visto que o clube não atuou com torcida nos últimos jogos, devido a punição que o Leão recebeu pelo atentado ao ônibus do Fortaleza, em fevereiro.

Para tentar adquirir a camisa, basta acessara plataforma: play.foracause.com.br.