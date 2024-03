Organizada suspeita de ataque ao ônibus do Fortaleza exibe faixa no clássico Sport x Santa Cruz, na Arena

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Neste sábado (16), o Sport recebe o Santa Cruz, na Arena de Pernambuco, pelo jogo da volta da semifinal do Campeonato Pernambucano, o primeiro com público após a punição, aplicável apenas às competições organizadas pela CBF, que impôs oito jogos com portões fechados ao clube.

Punição esta motivada pelo episódio do atentado ao ônibus da delegação do Fortaleza, em 22 de fevereiro, que contou com o envolvimento de membros de uma torcida organizada do rubro-negro pernambucano.

Torcida esta que teve seu banimento recomendado pelo conselho deliberativo do Sport durante a última semana e que foi citada pela Polícia Civil em coletiva sobre a "Operação Hooligans", mas que marcou presença nas arquibancadas da Arena de Pernambuco, com direito à faixa, bandeiras e mais.

Organizada do Sport levou faixa enorme para Arena de Pernambuco - Reprodução/Globo

Vale lembrar que embora algumas das torcidas organizadas dos três grandes do futebol pernambucano tenham sido banidas, muitas delas se mantiveram em atividade com a mudança de seus CNPJ, bem como de alguns aspectos de sua identidade visual.

Até o momento, não pesa nenhuma decisão que proíba as referidas torcidas, sob nova identidade, de frequentarem os estádios em Pernambuco.