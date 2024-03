Quando será a Final do Campeonato Pernambucano? Veja datas de Sport x Náutico ou Retrô

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Está definido o primeiro finalista do Campeonato Pernambucano 2024! Após empate em 0 x 0 no tempo normal, e em 1 x 1 no agregado das duas partidas, o Sport venceu o Santa Cruz nos pênaltis pelo placar de 5 x 3 e está garantido na decisão do estadual, onde buscará o bicampeonato consecutivo e o 44° título de sua história.

O Leão agora aguarda o vencedor de Retrô x Náutico para saber contra quem irá decidir o título desta edição. No jogo de ida, o Timbu venceu por 1 x 0, nos Aflitos, e agora joga pelo empate para avançar à decisão.

As datas da Final já estão definidas, confira:

Datas da Final do Campeonato Pernambucano 2024

Jogo de ida: Náutico ou Retrô x Sport - Sábado, 30/03 - 16h30 - Aflitos ou Arena de Pernambuco

Jogo de volta: Sport x Náutico ou Retrô - Sábado, 06/04 - 16h30 - Arena de Pernambuco

Regulamento da Final do Campeonato Pernambucano 2024

A decisão seguirá o formato que vimos nestas semifinais. Jogos de ida e volta, sem regra do gol fora e sem vantagem do empate para nenhum dos finalistas.