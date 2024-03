Regulamento da semifinal do Campeonato Carioca: Tem vantagem do empate ou regra do gol fora? Saiba tudo sobre Flamengo x Fluminense e Nova Iguaçu x Vasco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Chegou a hora de conhecer os finalistas do Campeonato Carioca 2024!

Neste final de semana, Flamengo e Fluminense, no sábado (16) e Nova Iguaçu e Vasco, no domingo (17), se enfrentarão, no Maracanã, em busca da vaga na grande decisão.

Nos jogos de ida, o Fla-Flu terminou com vitória do Flamengo por 2 x 0, enquanto que o duelo entre Vasco e Nova Iguaçu terminou empatado em 1 x 1.

E, claro, o torcedor quer saber o que seu time precisa para se classificar nas partidas.

Regulamento da Semifinal do Campeonato Carioca 2024

Segundo o regulamento do Campeonato Carioca, as equipes que se classificaram melhor na Taça Guanabara (1° e 2° colocado) terão a vantagem do empate no agregado dos dois jogos, não havendo, portanto, regra do gol fora nem, tampouco, a possibilidade de pênaltis.

Sendo assim, tanto Flamengo quanto o Nova Iguaçu ficarão com as vagas na decisão em caso de igualdade no placar somado das duas partidas da semifinal.

Portanto, para se classificar para a Final, o Fluminense precisa vencer por, no mínimo, três gols de diferença. Já o Vasco precisa de uma vitória simples, por um gol, para ficar com a vaga.