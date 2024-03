Regulamento da semifinal do Campeonato Mineiro: Tem vantagem do empate ou regra do gol fora? Saiba tudo sobre América-MG x Atlético-MG e Cruzeiro x Tombense

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Coelho, Raposa, Galo e Tombense brigam pelo título do Campeonato Estadual

É hora de definir os finalistas do Campeonato Mineiro 2024!

Neste sábado (16), Tombense e Cruzeiro se enfrentam no Mineirão, às 16h30, horário de Brasília, enquanto que, no domingo (17), América-MG e Atlético-MG se enfrentam, às 19h, no Independência.

E claro, com tanto em jogo, o torcedor quer saber tudo sobre o regulamento da decisão.

Tem regra do gol fora ou vantagem do empate?



Regulamento da semifinal do Campeonato Mineiro 2024

Caso haja empate no agregado dos placares das duas partidas, a classificação ficará com o time de melhor campanha na fase de grupos, não havendo disputa de pênaltis.

Portanto, América e Cruzeiro jogam pelo empate, no agregado, para garantir a classificação à Final, enquanto que Galo e Tombense precisam vencer se quiserem chegar à grande decisão.

Veja o que cada time precisa nos jogos da volta

Nos jogos de ida, Cruzeiro e Tombense empataram em 0 x 0, enquanto que o Atlético venceu o América por 2 x 0.

Sendo assim, o Cruzeiro joga por um novo empate para ir à Final, enquanto que o América precisa vencer por dois gols de diferença para chegar à decisão.

Data, horário e onde assistir os jogos da volta da semifinal

Sábado (16/03)

16h30 - Cruzeiro x Tombense - Globo (MG) , Sportv e Premiere

Domingo (17/03)

16h30 - América-MG x Atlético-MG - Premiere