Regulamento da Semifinal do Campeonato Pernambucano: Tem regra do gol fora? E vantagem do empate? Saiba tudo sobre Santa Cruz x Sport e Náutico x Retrô

Sport, Santa Cruz, Retrô e Náutico disputam uma vaga na Grande Final do estadual

É hora de decidir os finalistas do Campeonato Pernambucano 2024! Após empate em 1 x 1 no jogo de ida, no Arruda, Sport e Santa Cruz se enfrentam neste sábado (16), às 16h30, horário de Brasília, na Arena de Pernambuco, pela primeira semifinal da competição.

No domingo (17), é a vez de Retrô e Náutico se enfrentarem, às 16h, também na Arena, pela segunda semifinal. No jogo de ida, nos Aflitos, o Timbu venceu por 1 x 0.

E agora, o que cada time precisa para avançar?

Tem regra do gol fora?

Sport e Retrô jogam pelo empate no agregado?

Tem VAR?

Regulamento da semifinal do Campeonato Pernambucano

Não há a regra do gol fora nem vantagem do empate para os times melhores classificados na primeira fase em caso de empate no agregado das duas partidas.

Em caso de igualdade ao fim dos dois jogos, a decisão será nos pênaltis.

Sport e Retrô, que se classificaram em 1° e 2° lugar, respectivamente, na primeira fase, têm, como única vantagem a de decidir o segundo jogo em casa.

Todas as partidas do mata-mata do Campeonato Pernambucano terão VAR na composição das suas arbitragens.

Data e transmissão ao vivo dos jogos da semifinal do Campeonato Pernambucano

Sport x Santa Cruz - Arena de Pernambuco - Sábado, 16/03 - 16h30 - Globo