Resultado de Sport x Santa Cruz: Acompanhe o placar parcial do Clássico das Multidões pela semifinal do Campeonato Pernambucano

Vale vaga na Final do Campeonato Pernambucano! Neste sábado (16), Sport e Santa Cruz se enfrentam, às 16h30, horário de Brasília, na Arena de Pernambuco, pelo jogo da volta da semifinal.

Além da vaga na decisão, contra o vencedor de Retrô x Náutico, que jogam no domingo (17), o jogo envolve toda a gigantesca rivalidade entre rubro-negros e tricolores, estes últimos, ainda, que brigam por vaga na Copa do Nordeste e Copa do Brasil 2025 e pela chance de ter mais dois jogos em 2024 antes de ficar sem calendário oficial.

No jogo de ida, no Arruda, tudo igual no Clássico das Multidões. Como não há regra do gol fora, nem tampouco a vantagem do empate para o time de melhor campanha, em caso de novo empate, teremos disputa de pênaltis.

Sport 0 x 0 Santa Cruz - 2° tempo

Escalações

Caíque França; Fabrício Domínguez, Alisson Cassiano, Luciano Castán e Felipinho; Felipe, Alan Ruiz e Lucas Lima; Romarinho, Barletta e Gustavo Coutinho



William; Toty, Italo Melo, Rafael Pereira e João Victor; Caio Melo, Lucas Siqueira e Matheus Melo; Thiaguinho, João Diogo e Pedro Bortoluzo

Transmissão de Sport x Santa Cruz ao vivo e online grátis com imagens

A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva da Globo, na tv aberta, e do serviço de streaming Globoplay, online e gratuita (inclusive para não assinantes), para todo o Estado de Pernambucano.

A novidade fica por conta da transmissão online, e também gratuita, através do ge.globo, para todo o Brasil.

Links para assistir Sport x Santa Cruz

Ge.globo (clique aqui para assistir online e de graça)

Para acessar, o usuário precisa possuir um cadastro na "ContaGlobo" e efetuar o login. O cadastro é totalmente gratuito.

Globoplay (clique aqui para assistir online e de graça)

O Globoplay oferece o sinal ao vivo da Globo em tempo real e grátis também para não assinantes do serviço. Para acessar, o usuário precisa possuir um cadastro na "ContaGlobo", efetuar o login e acessar a aba "Agora na TV".

Lembrando que a programação exibida corresponde a localização do aparelho conectado ao Globoplay.

Usuários de fora de Pernambuco terão acesso à transmissão local e só conseguirão assistir a partida se através de um VPN.

Ficha do jogo