Se o Santa Cruz perder para o Sport, não joga mais em 2024? Entenda como será o calendário de 2024 do Tricolor

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Tricolor disputa vaga na Final do Pernambucano no Clássico das Multidões

Neste sábado (16), o Santa Cruz enfrenta o Sport, às 16h30, horário de Brasília, na Arena de Pernambuco, pelo jogo da volta da semifinal do Campeonato Pernambucano.

O duelo vale não apenas uma vaga na Final da competição, contra Náutico ou Retrô, e vagas na Copa do Brasil e Copa do Nordeste do próximo ano, como também a possibilidade de o Tricolor ter mais duas partidas para disputar na temporada antes de ficar sem calendário em 2024.

Garantido na Série D de 2025, o Santa Cruz não disputará nenhuma divisão do futebol brasileiro deste ano, informação confirmada pela CBF, que divulgou o calendário e regulamento da Série D 2024, sem a Cobra Coral, dando fim aos rumores de uma possível participação tricolor neste ano.

Fora também da Copa do Nordeste e Copa do Brasil, de 2024, o Santa não tem nenhum jogo oficial previsto para todo o restante se não os eventuais dois jogos da Final do Campeonato Pernambucano, previstos para os dias 30 de março e 6 de abril, caso vença o Sport.

Portanto, sim. Se perder o Clássico das Multidões, o Santa Cruz só voltará a jogar, de forma oficial, em 2025.

Transmissão de Sport x Santa Cruz ao vivo e online grátis com imagens

A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva da Globo, na tv aberta, e do serviço de streaming Globoplay, online e gratuita (inclusive para não assinantes), para todo o Estado de Pernambucano.

A novidade fica por conta da transmissão online, e também gratuita, através do ge.globo, para todo o Brasil.

Links para assistir Sport x Santa Cruz

Ge.globo (clique aqui para assistir online e de graça)

Para acessar, o usuário precisa possuir um cadastro na "ContaGlobo" e efetuar o login. O cadastro é totalmente gratuito.

Globoplay (clique aqui para assistir online e de graça)

O Globoplay oferece o sinal ao vivo da Globo em tempo real e grátis também para não assinantes do serviço. Para acessar, o usuário precisa possuir um cadastro na "ContaGlobo", efetuar o login e acessar a aba "Agora na TV".

Lembrando que a programação exibida corresponde a localização do aparelho conectado ao Globoplay.

Usuários de fora de Pernambuco terão acesso à transmissão local e só conseguirão assistir a partida se através de um VPN.

Acompanhe ao vivo pela Rádio Jornal (somente áudio)

Ficha do jogo