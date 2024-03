Sport supera Brasil x Uruguai e estabelece novo recorde na Arena de Pernambuco; veja TOP 5

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ao todo, 45.492 rubro-negros compareceram ao Clássico das Multidões, em partida com torcida única

Neste sábado (16), o Sport superou o Santa Cruz, nos pênaltis, pela semifinal do Campeonato Pernambucano 2024 e está garantido na grande decisão do estadual, onde irá buscar o 44° título de sua história.

Mas, além da classificação sobre o maior rival, o Sport, e sua torcida, conseguiram um outro grande feito: estabelecer um novo recorde de público na Arena de Pernambuco.

Ao todo, 45.492 rubro-negros compareceram à partida, que contou com torcida única, número que supera os 45.010 torcedores que compareceram ao estádio no empate em 2 x 2 entre Brasil e Uruguai, em 2016, em jogo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2018.

Sendo assim, o novo Top 5 de maiores públicos do estádio é o seguinte: