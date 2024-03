Sport vence o Santa Cruz nos pênaltis em clássico marcado pelo VAR e vai à final do Campeonato Pernambucano 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Deu Leão no Clássico das Multidões! Com direito a quebra de recorde de público da Arena por parte da torcida rubro-negra, que levou 45.492 mil torcedores à partida, com torcida única, o Sport venceu o Santa Cruz por 5 x 3, nos pênaltis, após um empate em 0 x 0 no tempo normal.

Tempo normal que teve 15 minutos de acréscimos no segundo tempo, muita emoção, e polêmica, com direito a gol anulado após 14 minutos de paralisação pelo VAR e um clássico muito disputado, com domínio ofensivo rubro-negro, mas brava "resistência" tricolor, que sucumbiu somente na marca do cal.

Tal como na disputa contra o Murici, pela Copa do Brasil, o Sport, que havia sido melhor com a bola rolando, converteu toda as suas cinco cobranças.

Caíque França defendeu a batida de Toty e Barletta foi o responsável por fechar a série e colocar o Sport na decisão.

Agora, o rubro-negro, que busca o bicampeonato consecutivo e o 44° título estadual de sua história, espera o vencedor de Retrô x Náutico, neste domingo (17), para saber quem enfrentará na Final, que será disputada novamente em dois jogos.

O primeiro, de ida, com mando da Fênix ou do Timbu, está marcado, no sábado, 30 de março. O jogo da volta será também num sábado, 6 de abril, desta vez na Arena de Pernambuco, com mando do Sport.

Com o resultado, o Santa Cruz não joga mais, de forma oficial, em 2024 e está fora da Copa do Brasil 2025, bem como terá que disputar, novamente, as seletivas da Copa do Nordeste 2025, não obtendo vaga direta na fase de grupos.

Sport 0 (5) X (3) 0 Santa Cruz - Semifinal Campeonato Pernambucano - Melhores momentos - 16.03.2024

Resumo do jogo

Sport domina, mas para em grande atuação de William.

Apesar do público recorde na Arena de Pernambuco e do time super-ofensivo do Sport, com Fabrício Domínguez na lateral-direita, substituindo o suspenso Pedro Lima, a primeira melhor chance da partida foi do Santa Cruz, aos 5 minutos.

Thiaguinho recebeu com liberdade pela direita, invadiu a área e ganhou no mano a mano para Felipinho.

Com espaço, o ponta tricolor rolou para o meio da área, mas João Diogo bateu travado pela defesa rubro-negra, mandando para a linha de fundo.

A resposta rubro-negra veio aos 9 minutos. Após boa triangulação, Lucas Lima achou Fabrício Domínguez nas costas da defesa tricolor, pela direita. O camisa 8 do Leão mandou para o meio da área para Gustavo Coutinho apenas empurrar para as redes, mas antes dele o goleiro William fechou bem para fazer a defesa.

O lance serviu para acender o ímpeto rubro-negro, que passaria a exercer uma verdadeira blitz na zaga do Santa Cruz. Entre os 10 e os 20 minutos, o Sport chegou pelo menos cinco vezes em jogadas que envolveram bastante o lado direito com Barletta e Fabrício Domínguez e também o meia Lucas Lima.

A melhor dessas chances, no entanto, surgiu dos pés de Romarinho, que recebeu girando dentro da área e mandou no cantinho, sem tanta força, é verdade, mas o suficiente para exigir uma grande defesa de William, que se esticou todo para mandar para escanteio.

Embora seguisse com o domínio da posse de bola, o Sport só voltou a chegar aos 28 minutos, após Gustavo Coutinho quase conseguir finalizar cara a cara com o goleiro tricolor, a bola sobrou para Lucas Lima, que tentou cruzamento para o camisa 9 rubro-negro, mas a bola foi cortada pela zaga do Santa.

Aos 33, Romarinho recebeu pela direita, cortou a marcação e bateu firme em direção ao gol, com muito perigo, mas por cima do travessão.

O Leão continuou melhor, mas não chegou mais com tanto perigo como nas ocasiões anteriores antes do apito final de Débora Cecília.

O Santa Cruz, que tentava encaixar contra-ataques sobretudo acionando os pontas, chegou com mais perigo apenas com um chutaço de longa distância de Matheus Melo, que mandou uma bola perigosa, com muita curva, por cima do gol defendido por Caíque França.

Sport domina, Santa resiste e VAR rouba a atenção na Arena de Pernambuco

O Sport começou o segundo tempo pressionando ainda mais e, diferente dos 45 minutos iniciais, o Santa Cruz não conseguia sair de trás, errando muito passes e sofrendo com mais uma blitz rubro-negra.

Aos 8 minutos, Lucas Lima acionou Barletta, na esquerda, o atacante encarou a marcação, esperou e cruzou pra área para o próprio Lucas Lima fechar batendo de primeira para mais uma boa defesa de William.

Aos 18 minutos, o lance que tomou todas as atenções do jogo para si. Justamente em um raro momento de "inversão de papéis" na partida, onde o Santa atacava e o Sport que se defendia para o contra-ataque, Lucas Lima desarmou Matheus Melo e, na sequência, Fabrício Domínguez foi acionado na direita e chutou pra área dentro da área.

A bola passou por Gustavo Coutinho, mas não por Barletta, que fechou na segunda trave para mandar para as redes de carrinho, para delírio da torcida do Sport nas arquibancadas.

A alegria rubro-negra, no entanto durou pouco. Muitíssimo ao contrário da atuação do VAR, que, notando possível impedimento de Gustavo Coutinho no lance, demorou cerca de 14 minutos para avaliar o lance, gerando uma espera absurda na partida, que forçou os jogadores de ambos os lados, além da própria árbitra da partida, Débora Cecília, a realizar alongamentos.

No fim das contas, após tanta espera, reclamações de lado a lado e vaias da torcida, o gol foi anulado pelo VAR, por impedimento do próprio Barletta, que aparecia com parte do joelho à frente do penúltimo defensor do Santa Cruz.

Se a paralisação pela falta de luz no Arruda, no jogo de ida, acabou equilibrando o jogo com o Sport crescendo de produção, a paralisação desta vez, acabou equilibrando o Clássico das Multidões por uma melhor no lado do Santa Cruz.

Embora longe de um "de igual para igual", a equipe comandada por Itamar Schülle passou a sofrer menos com as triangulações do ataque do rival e, mais que isso, passou a encaixar alguns contra-ataques nas costas dos laterais do Leão, algo que havia tentado, sem sucesso, no primeiro tempo.

O primeiro deles com João Diogo, que chegou com liberdade pela direita, tentou dois cortes em cima de Luciano Castán, mas mandou muito mal na hora de tocar e só devolveu nos pés da zaga rubro-negra.

O camisa 7 daria trabalho em mais dois lances, desta vez pela esquerda, mas em um acabou trombando com Alisson Cassiano e, no outro, se atrapalhou todo e escorregou sozinho, este último lance aos 45 minutos.

Nos 15 minutos de acréscimos, o Sport, que teria Mariano Soso expulso após receber o segundo amarelo por reclamação, foi melhor, mas, tal como veio sendo após a volta do VAR, sem conseguir converter seu alto volume de jogo em grandes oportunidades.

O Santa Cruz, por sua vez, se arriscava cada vez menos em subidas e parecia estar satisfeito em levar a decisão para os pênaltis. "Estratégia" que quase foi por água abaixo aos 59 minutos, quando Lucas Ramon cobrou falta na direita e Gilvan, ao tentar cortar, mandou na trave, no último lance de perigo da partida.

Pênaltis

Nos pênaltis, o rubro-negro levou a melhor e mostrou um excelente aproveitamento convertendo todas as suas primeiras quatro cobranças com Gustavo Coutinho, Zé Roberto, Tití Ortíz, Pablo Dyego.

Do lado do Santa, Lucas Silveira e Gilvan converteram, mas Toty, um dos melhores em campo com bola rolando, parou em defesa de Caíque França. Gabriel Cardoso converteu o quarto pênalti tricolor, mas Barletta fez o 5° do Sport, decretando o resultado final da disputa.

Ficha do jogo



Partida: Sport x Santa Cruz - Jogo de volta da semifinal do Campeonato Pernambucano 2024

Sport x Santa Cruz - Jogo de volta da semifinal do Campeonato Pernambucano 2024 Horário: 16hh30, horário de Brasília

16hh30, horário de Brasília Local: Arena de Pernambuco



Arena de Pernambuco Onde assistir ao vivo: Globo (PE), Globoplay (PE) e ge.globo

Arbitragem:

Árbitro: Deborah Cecilia Cruz Correia

Assistente 1: Francisco Chaves Bezerra Junior





Francisco Chaves Bezerra Junior Assistente 2: José Romão da Silva Neto





José Romão da Silva Neto Quarto árbitro: Anderson Luís Marques

VAR: José Woshington



Escalações

Sport: Caíque França; Fabrício Domínguez (Rosales), Alisson Cassiano, Luciano Castán e Felipinho (Lucas Ramon); Felipe, Alan Ruiz (Tití Ortíz) e Lucas Lima (Zé Roberto); Romarinho (Pablo Dyego), Barletta e Gustavo Coutinho - Mariano Soso



Santa Cruz: William; Toty, Italo Melo, Rafael Pereira (Ruan Robert) e João Victor; Caio Mello (Henrique Lordelo), Lucas Siqueira e Matheus Melo (Gabriel Cardoso); Thiaguinho (João Pedro) João Diogo e Pedro Bortoluzo (Gilvan) - Itamar Schülle

Cartões:

Amarelos: Mariano Soso 2x, Alan Ruiz, Fabrício Domínguez e Leandro Castán (Sport); Lucas Siqueira e Gilvan (Santa Cruz)