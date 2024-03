Náutico vence Retrô nos pênaltis e pega Sport na final do Pernambucano

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Nos pênaltis, o Náutico por 4x3 o Retrô, neste domingo (17), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. O duelo foi válido pela partida de volta das semifinais do Campeonato Pernambucano. Com o resultado, o Timbu pega o Sport na final do Estadual em confrontos de ida e volta. Além disso, o time alvirrubro garantiu uma vaga na Copa do Brasil e na fase de grupos da Copa do Nordeste de 2025.

No tempo normal, o Retrô jogou melhor que o Náutico e venceu por 1x0. O gol foi marcado pelo atacante Mascote. Por isso, como o Timbu venceu o jogo de ida, a decisão foi para os pênaltis.

As finais do Campeonato Pernambucano estão marcadas para os sábados 30 de março e 6 de abril. Como foi o líder da primeira fase, o Sport joga o segundo jogo como mandante.

Assim, a primeira partida acontece nos Aflitos e a segunda na Arena de Pernambuco. Ambos os duelos devem acontecer com torcida única.

Para o primeiro jogo contra o Sport na final do Pernambucano, o Náutico não irá contar com o artilheiro Paulo Sérgio. Ele voltou a realizar o gesto obsceno em alusão à torcida uniformizada e foi expulso novamente. A cena teve atuação determinante de novo do VAR.

O próximo jogo do Náutico na temporada acontece na quarta-feira (20). Às 21h30, o Timbu visita o Sport, na Arena de Pernambuco, em jogo válido pela sexta rodada da Copa do Nordeste.

Retrô pressiona, mas não acerta

Se a pontaria do Retrô estivesse melhor, o Náutico poderia ter se complicado no primeiro tempo. A Fênix pressionou o Timbu, mas pouco concluiu em gol. Tanto que o goleiro Vagner fez apenas uma defesa.



Retrô x Náutico empataram por 0x0 no primeiro tempo - Jailton Jr/JC Imagem

O lance mais perigoso aconteceu no último lance antes do intervalo. Luisinho invadiu a grande área, cortou Diego Matos e bateu de chapa com a perna esquerda para fora.

Cenário permanece o mesmo no 2ºT

O Retrô continuou pressionando o Náutico depois do intervalo. Não à toa, teve um gol marcado aos 8 minutos por Luisinho. Porém, o lance foi anulado corretamente após avaliação do VAR, já que Jean, que começou a jogada, estava em impedimento.

Depois a Fênix, continuou pressionou o Náutico. Até que conseguiu o gol. Aos 30 minutos, após saída errada de Guilherme Matos, Fernandinho cruzou a bola na cabeça de Mascote, que mandou para o fundo do gol.

O Náutico sofreu o gol quando esboçou uma reação e começou a pressionar o Retrô. Teve até chances claras com Luiz Paulo e Marcos Júnior. Mas não aproveitou.



No fim do jogo, Mascote teve uma chance clara para ampliar e faturar o duelo. Aos 44, ele saiu na cara de Vagner, driblou o goleiro, mas demorou para chutar. O tempo foi o suficiente para Robson Reis chegar e impedir o atacante de matar a partida.

Pênaltis: Retrô 3x4 Náutico

Antes de acabar a partida nas cobranças alternadas, o Náutico teve a chance de faturar a classificação. Porém, Fernandinho isolou a quinta cobrança. Marcos Júnior também desperdiçou uma penalidade para o Timbu. Vale destacar que os goleiros não defenderam nenhuma cobrança, todas foram perdidas.

Paulo Sérgio, Patrick Allan, Rafael Vaz e Robson Reis converteram os pênaltis para o Náutico, respectivamente. Jean, Alencar e Fernandinho fizeram para o Retrô. Edson Lucas, Mascote e Israel perderam as cobranças para a Fênix.

Ficha do jogo

Retrô

Paulo Ricardo; Jean, Dankler, Guilherme Paraíba e Leonan; Alencar (Édson Lucas), Radsley (Rômulo) e Renato Henrique (Gustavinho); Luisinho (Israel), Fernandinho e Giva (Mascote).

Técnico: Roberto Fernandes.

Náutico

Vágner; Arnaldo, Guilherme Matos (Robson Reis), Rafael Vaz e Diego Matos; Lorran (Marcos Júnior), Marco Antônio e Patrick Allan; Ray Vanegas (Fernandinho), Thalissinho (Luiz Paulo) e Paulo Sérgio.

Técnico: Allan Aal.

Árbitro: Rodrigo Pereira (Fifa). Assistentes: Ricardo Chianca e Karla Santana. VAR: Gilberto Castro Júnior. Público: 5.003 torcedores. Renda: R$ 315.930,00.