Argentina confirma lesão de Messi e meia é cortado de amistosos da Data-FIFA

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Problema na equipe campeã do Mundo. A Seleção Argentina confirmou nesta segunda-feira (18/03), que o meia Lionel Messi, foi cortado e não disputará os amistosos da Data-FIFA. O jogador do Inter Miami sofreu uma lesão no tendão da perna direita e desfalcará a equipe nos jogos contra El Salvador e Costa Rica.

Principal jogador da albiceleste, Messi se lesionou durante uma partida do Inter Miami pela Concachampions, no início do segundo tempo. Após as realizações de exames de imagens, foi confirmada a lesão do camisa 10, resultando na sua ausência nestes dois compromissos.

Até o momento, o técnico Lionel Scaloni não divulgou quem será o substituto. Vale ressaltar que o treinador já havia perdido o meia Palacios, do Bayer Leverkusen, e o atacante Dybala, da Roma, todos por lesões.

A Argentina sem Messi entrará em campo nesta próxima sexta (22), contra El Salvador e na próxima segunda (25), para encarar a Costa Rica, ambos os jogos marcados para iniciar às 21h (horário de Brasília), disputados nos Estados Unidos.

Lista de convocados