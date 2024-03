Chaveamento CBLoL 2024 1º Split: Veja os confrontos e datas dos jogos dos Playoffs do CBLoL

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os Playoffs da primeira etapa Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL 2024) irão começar! Todas as seis equipes foram definidas no último domingo (17), com direito a mudança na classificação nos últimos jogos do dia.

A Vivo Keyd Stars se garantiu na liderança após bater a LOUD na última rodada. Ambas equipes se garantiram nas semifinais da Chave Superior por terminarem na primeira e segunda colocação.

A briga na classificação continuou até o último jogo do final de semana, com a RED Canids se garantindo na terceira colocação e a paiN Gaming em quarto lugar.

Na 5ª posição, a KaBuM! foi mais uma a se classificar, enquanto a Los Grandes conseguiu desbancar a Liberty e conquistar a 6ª e última vaga nos Playoffs do CBLoL.

Chaveamento do CBLoL 2024

O chaveamento até as semifinais também está definido. Por ter terminado em 3º, a RED Canids encara a Los Grandes, que terminou o 6º. A paiN enfrenta a KaBuM!.

Líder da fase regular, a Keyd Stars optou por encarar o vencedor de paiN x KaBuM! nas semifinais. A LOUD irá enfrentar o vencedor de RED Canids x Los Grandes. Confira abaixo:

Chaveamento dos Playoffs do CBLoL 2024 - Reprodução/Riot Games

Playoffs CBLoL 2024: Veja data e horário

Os Playoffs do CBLoL começam nesta sexta-feira (22) com o primeiro jogo das quartas, se estendendo até o sábado (23). Não haverá jogo no domingo (24). Confira:

22/03, sexta-feira

Série 1: paiN Gaming x KaBuM! - 18h (horário de Brasília)

23/03, sábado

Série 2: RED Canids x Los Grandes - 13h (horário de Brasília)

Próximos jogos

30 de março, sábado: Semifinal Chave Superior [Série 3]

Vivo Keyd Stars x Vencedor Série 1

31 de março, domingo: Semifinal Chave Superior [Série 4]

LOUD x Vencedor Série 2

5 de abril, sexta-feira: Rodada 1 Chave Inferior [Série 5]

Perdedor Série 4 x Perdedor Série 1

6 de abril, sábado: Rodada 1 Chave Inferior [Série 6]

Perdedor Série 3 x Perdedor Série 2

7 de abril, domingo: Final da Chave Superior [Série 7]

Vencedor Série 3 x Vencedor Série 4

13 de abril, sábado: Rodada 2 Chave Inferior [Série 8]

Vencedor Série 5 x Vencedor Série 6

14 de abril, domingo: Final da Chave Inferior [Série 9]

Perdedor Série 7 x Vencedor Série 8

20 de abril, sábado: Grande Final [Série 10]

Vencedor Chave Superior x Vencedor Chave Inferior

Onde transmite o CBLoL ao vivo e online?

Os jogos do CBLoL são transmitidos ao vivo e de forma online pelos canais oficiais da Riot Games, na Twitch e no YouTube.