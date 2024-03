Doríval Júnior convoca Bremer, da Juventus para o lugar de Gabriel Magalhães

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Zagueiro que disputou a Copa do Mundo no Catar volta a ser chamado para defender a seleção

Mais uma baixa no elenco convocado pelo técnico Dorival Júnior. No dia da apresentação dos atletas para a preparação para os amistosos contra a Espanha e Inglaterra, o zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal precisou ser cortado por conta de uma lesão. Para o lugar do atleta, o treinador chamou Bremer da Juventus.

Com a confirmação do corte de Gabriel Magalhães, Dorival precisou chamar cinco pessoas chamadas da sua lista inicial. Antes, o treinador precisou tirar o goleiro Ederson, o zagueiro Marquinhos, o volante Casemiro e o atacante Martinelli, todos lesionados. Para ocuparem seu lugares, foram convocado Léo Jardim, Fabrício Bruno, Galeno e Pepê.

Convocado pelo ex-técnico da Seleção, Tite, Bremer disputou a última Copa do Mundo e conquistou a titularidade nas partidas finais. Para completar a defesa, os defensores são: Beraldo (PSG), Murilo (Palmeiras) e Fabrício Bruno (Flamengo).

O Brasil fará dois amistosos preparatórios na Data FIFA: um contra a Inglaterra, que acontece neste próximo sábado (23) e outro na próxima terça (26).

Lista de convocados