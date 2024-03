Novo uniforme da seleção brasileira é feio? Camisa vira alvo de críticas; Veja imagens

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Nike lançou nesta segunda-feira (18) o novo uniforme da seleção brasileira. E muitos já cravaram: o uniforme é feio. Os motivos são vários. Uma parte da torcida brasileira criticou o uniforme e apontou uma série de defeitos. Confira as principais críticas abaixo:

Escudo centralizado

Um dos maiores questionamentos é sobre o escudo da CBF ser centralizado. Tradicionalmente, o escudo do Brasil na camisas é no lado esquerdo. Desta vez, porém, será no meio, lembrando a camisa de 2003 - 2004, quando o emblema da CBF era centralizado, mas no meio.

Cores "estampadas"

As camisas amarela e azul não possuem uma cor sólida. Isso também foi alvo de críticas por parte dos torcedores. As camisas novas estão meio que "estampadas", com cores que remetem à fauna e flora, no caso da amarela, e às ondas do mar, no caso da azul.

Golas diferentes

As golas das camisas também foram alvo de críticas. Na azul, a gola é meio redonda e aparenta ser apertado. No caso da gola amarela, é um V que também gerou críticas pelo design.

E aí, torcedor? O que achou da nova camisa da seleção brasileira? Vote na enquete abaixo:

Quando a seleção brasileira estreia a nova camisa?



A nova camisa da seleção brasileira estreia já neste fim de semana, quando o Brasil encara a Inglaterra, em Londres. No dia 26 de março, o Brasil encara a Espanha, em Madrid.